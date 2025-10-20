26年異國料理名店突熄燈　老闆吐歇業心聲：與房東無關





▲開店26年的「MOJAVA餐酒館」，9月突然結束營業，不少在地人都相當錯愕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

開店26年的「MOJAVA餐酒館」，店內主打高雄少見的墨西哥與西班牙料理，已累積一票死忠顧客，沒想到9月突然結束營業，不少在地人都相當錯愕，屋主秒開3588萬元出售。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

「MOJAVA餐酒館」位於四維四路，在高雄可說是異國料理的先驅，開店26年，當時就主打在高雄少見的墨西哥、西班牙料理，從招牌料理到特色調酒，都相當有特色，深受不少在地人喜愛。

▲「MOJAVA餐酒館」開店26年，當時就主打在高雄少見的墨西哥、西班牙料理。（圖／翻攝自Google Maps）

9月店家突然在臉書宣布「一路走來，見證了生日的祝福、戀人的約會、好友的重逢。如今，劃下句點，結束營業。」不少老顧客都念念不忘，紛紛敲碗希望新店回歸。

屋主火速開出3588萬元求售，該店為大樓1樓、地下室店面，根據銷售資料顯示，該店1樓約22坪，合計111坪，換算單價32.3萬元。在地仲介預估，該店若重新出租，月租金約2~4萬元，換算投報率約1%。

MOJAVA老闆坦言，歇業並非單純因為房東要賣房，就算出售也可以繼續向新屋主承租，「主要是整個餐飲環境太難。」她直言，如今餐飲業人難請、原物料與電費成本齊漲，「要賺錢幾乎是不可能的事，做得要死要活，利潤都被成本上漲吃光。」她透露，目前手上還有「Molynn Piano Bar」、「La Face Bar」2店，MOJAVA先轉型成私廚，採客製化預約制。

▲四維三路鄰近高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心，近年帶動的觀光熱潮。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，四維四路鄰近高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心，周邊就是愛河灣，加上亞灣多項建設陸續完工，附近就是輕軌，地段相當精華，能見度愈來愈高，目前1樓店面租金行情單坪落在1000~1200元。

MOJAVA餐酒館舊址 位置 苓雅區四維四路 開店時間 26年 歇業時間 2025/9 坪數 約111坪 開價 3,588萬元 區域1樓租金行情 1,000~1,200元/坪

▲MOJAVA餐酒館舊址小檔案。（ETtoday製表）

陳揚智說：「該區原本趨於沒落，以往多以自用為主，成交量、釋出量都不多，但近年在旅運中心、流行音樂中心帶動的觀光熱潮下，商圈重新吸引人潮流入。」該區以30年以上大樓為主，單價20~25萬元，少數10年內大樓，單價35~38萬元，4年來房價已有6成漲幅。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱