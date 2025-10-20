ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】航空城新都心客運觀光園遊會週週不冷場　美食、表演、賞屋一次玩翻

航空城新都心 客運觀光園遊會（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／航空城新都心提供

桃園航空城再掀話題！「航空城新都心 客運觀光園遊會」於10月18日正式開幕，每週六下午2點半至晚間7點半熱鬧登場，活動地點就在桃園大園區園科路與航科路口。這場結合「美食、表演、賞屋體驗」的園遊盛會，邀請大台北民眾全家大小一起到現場吃美食、賞屋拿園遊券、看精彩表演，感受桃園航空城的生活新魅力。

航空城園區熱鬧開場　美食胖卡、表演接力登場
活動當天現場將聚集超人氣的胖卡美食車，從經典鹹食、異國風味到甜點飲品，香氣四溢、選擇豐富；再加上現場樂團演出、親子互動節目與街頭藝人表演，整個園區將變身為假日最Chill的美食音樂派對。

主辦單位特別設計了「賞屋送園遊券」的限量活動，只要於活動當日前往指定八大領航建案賞屋－合展悦恬、合登領航城、協勝雙子城、佳瑞知森、佳瑞向學、傳佳樂、益欣盛陽、宗佳領御等建案，即可憑賞屋證明兌換「園遊券」，現場直接抵用餐點、飲品，數量有限、送完為止。

打造航空城生活新焦點　賞屋兼觀光一次滿足
桃園客運園區為航空城重點發展區域之一，鄰近捷運綠線與機場系統，交通便捷、商業機能蓬勃。隨著「航空城新都心」開發進入成熟階段，生活圈中大型建設與品牌建案紛紛進駐，已逐步形成北台灣最具潛力的新都心。

此次園遊會不僅是一場週末的假日盛典，更象徵航空城生活圈的全面啟動。透過美食、音樂與建築的結合，讓來訪的民眾不僅能感受都會新區的活力，也能親眼見證桃園發展的速度與質感。對於想尋找置產機會、或想體驗新興生活圈氛圍的民眾而言，這是一場不容錯過的活動。

活動資訊
• 活動時間：週六14:30–19:30
• 活動地點：桃園客運園區【園科路 × 航科路口】
• 活動網站：https://air8.tw/event.php
• 地點導航：https://ari.tw/c3fmhf

航空城新都心 × 八大領航建案 × 週末派對
這場由寶佳機構八大領航建案共同舉辦的園遊盛會，結合賞屋、音樂、美食與互動體驗，打造最有話題性的假日活動。主辦單位邀請民眾呼朋引伴、全家出遊，一起到桃園客運園區逛園遊會、賞新建案、看親子互動節目與街頭藝人表演、享受美食，在笑聲與音樂中感受「航空城新都心」的無限魅力！

