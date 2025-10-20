【廣編】淡江大橋通車倒數！房市風雲再起　名軒海樂地躍升淡海置產首選

【廣編特輯】

淡海新市鎮近年因大量人口移入，正快速轉型為交通、商業與教育資源兼備的成熟生活圈。隨著淡江大橋預計明年通車，將打通區域交通瓶頸，加上目前仍屬親民房價，使淡海成為北台灣最具潛力的購屋熱區。其中，麗寶集團旗下名軒開發推出的指標大案「名軒海樂地」，更被市場視為區域房市的焦點之作。

根據內政部統計，2024年全台淨遷入人口最多的行政區為淡水區，單年移入人數達6,937人，顯示淡水已成為北台灣人口移入的核心地帶。淡海新市鎮人口成長尤為顯著，隨著人口快速增加，商業設施、學區與交通建設同步推進，房市活絡程度持續升高。

在地房產業者指出，自家樂福商圈成型以來，淡海新市鎮的發展重心已逐步延伸至商業核心區，連鎖品牌、餐飲業者與文教機構陸續進駐，生活機能大幅提升。加上淡江大橋即將通車，交通路網日益完善，吸引退休族、首購族及海外歸國人士積極進場置產。

淡江大橋為北台灣矚目的跨河建設，更是國際建築大師札哈哈迪生前最後代表作，具備國際地標意義。大橋全長約920公尺，通車後將串聯淡水、八里與台64、台61等主要幹道，從淡海出發約20分鐘可達新板特區，30分鐘可抵桃園國際機場，交通優勢顯著。

這座橫跨淡水河的新地標，不僅象徵淡海邁入新發展階段，更為區域房市注入強勁利多。房市專家分析，淡江大橋通車後，淡海新市鎮將與八里、台北港形成北台灣「生活與產業走廊」，交通便利性大幅提升，成為推升房價的關鍵動能，吸引眾多指標建商搶進推案。

其中，「名軒海樂地」位於淡海新市鎮CBD核心、鄰近輕軌V11站，是名軒開發（1442）史上最大開發案，基地面積達7,600坪，未來可經沙崙路大道直上淡江大橋，無論通勤台北或銜接桃園交通節點皆極為便捷。

本案以「雕塑之森」為設計主軸，邀集中、日八位藝術家共創全台最大藝術中庭，並收藏國寶級雕塑家李再鈐大師作品，將藝術融入建築，打造媲美北市藝術豪宅的生活氛圍。以海灣渡假美學為核心，呈現兼具美感與舒適度的指標型住宅社區，為淡海居住品質注入全新想像。

值得一提的是，負責全案銷售的綠堡機構董事長蔡季㚬，是房地產業界少見的女性領導者，以細膩溫柔的服務理念，致力於「為每棟建築找到最適合的主人，為每個主人找到最溫暖的家」。

自2004年創立綠堡機構以來，蔡季㚬憑藉睿智領導與團隊執行力，屢創銷售佳績，贏得業主高度信任。公司至今已累積銷售超過900億元案量，圓滿逾8,000戶家庭購屋夢，持續開創新格局，穩健成長。

蔡季㚬表示：「淡海新市鎮的未來潛力不容小覷，隨著淡江大橋通車，將與板橋、台北港、桃園形成黃金三角軸帶，區域價值將被重新定義。」

