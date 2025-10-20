老屋公基金快見底！　建商駁議員提案指「羊毛出在羊身上」

▲高市議員指出，應修法提高建商提撥公共基金比例，並將長期修繕計畫納入「高雄厝」容積獎勵條件。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市6樓以上、屋齡超過40年的老舊集合住宅有554棟，普遍面臨公共基金不足的隱憂，難以修繕，恐釀消防、電梯維修等公共安全危機。有議員提出，應修法提高建商提撥公共基金比例，並將長期修繕計畫納入「高雄厝」容積獎勵條件。對此，有業者則認為，最終恐仍是「羊毛出在羊身上」。

高雄市議員白喬茵指出，現行《公寓大廈管理條例施行細則》規定，建商僅須依「核准工程造價」提撥公共基金，造價超過1億元至10億元者，只需提撥超過部分的千分之5，與實際成本嚴重脫節，「若以一棟造價2億元的新大樓來看，建商僅需提撥100萬元，但換一座電梯或消防系統就要花上數百萬元，根本不夠用！」

加上許多社區將日常支出與修繕基金混用，資金排擠嚴重，若要調漲管理費，又需2/3住戶出席、3/4同意，白喬茵認為：「幾乎不可能執行，陷入惡性循環。」

白喬茵建議，將「提報修繕計畫與提高公基金提撥比例」納入《高雄市建築管理自治條例》的高雄厝容積獎勵必要條件，以補助鼓勵建商多提撥公共基金。

高雄市工務局長楊欽富坦言，公共基金不足確實為普遍現象，高市府將先建議中央檢討現行法規提高提撥比例，至於高雄厝能否提高建商提撥公共基金的比例，將再與中央研議，「應該會有機會」。

▲公共基金提撥越多，建商成本越高，最終仍反映在房價上。（示意圖／記者張雅雲攝）

大高雄不動產開發商業公會榮譽理事長洪光佐提醒，「提撥越多，建商成本越高，最終仍反映在房價上，羊毛出在羊身上。若每建坪多提撥1萬元，最後就是單價恐多加1萬元。」至於建商興建高雄厝，雖有容積獎勵，但也需繳交相對的回饋金，若再提高公共基金提撥門檻，只會讓建商對興建高雄厝卻步。

洪光佐說：「真正的解方是建立合理的管理費制度與社區規模，否則修法也只是治標不治本。」小規模社區是目前管理最大痛點。像是總建築面積1000多坪、2000坪的社區，連請管理員都請不起，20年後公共基金當然不夠。

洪光佐指出，問題不僅在提撥金額，更在社區「規模」，若社區規模夠大、戶數多、管理費收入穩定，公共基金自然能長期累積、日後維修也不成問題。

