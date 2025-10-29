冷市逆襲！地段實力+價格誠意　台中12期「勝美上安」熱銷衝榜

▲12期新案「勝美上安」憑藉地段實力與價格誠意，在房市交易慘跌之際逆勢開出紅盤，穩坐大台中成交榜前段班。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

根據內政部統計，2025上半年全台建物買賣移轉棟數，相較於去年同期銳減26.4%，創下近8年來新低。儘管房市整體一片冷清，但在台中12期仍竄起一股火熱的買氣。

財金專家何世昌指出，近年7期與水湳經貿園區的新建案最高成交價都已突破百萬，相較之下，12期房價顯得更具吸引力。他分析，12期同時擁有7期政經機能、水湳學術就業，以及中科產業腹地與逢甲消費生活圈，不僅是區域發展潛力的交會段，更是「資產價值的交錯點」。

生活便利、地段精華，同時又遠離主幹道喧囂，有人形容12期如同台中的「曼哈頓內街」—保有繁華，卻多一分靜謐。而隨著捷運藍線持續推進，區域房市再添利多。

何世昌進一步指出，捷運藍線2025年已動工，預計2034年通車，未來將串聯西屯、7期、市政府、中區，12期鄰近的B13朝馬站將成為軌道經濟+道路樞紐雙核心題材，可被視為潛力站點，加上目前區域成屋待售率不到5%，新案供給偏少、土地容積高，若有大基地開發、位處交通節點，以及建商品牌力強的「三好建案」，自然能吸引長線置產型買方提前布局。

台灣大道與黎明路交匯處，2,522坪稀有大基地，四面臨路、方正開闊，12期新案「勝美上安」便憑藉地段實力與價格誠意，在房市交易慘跌之際逆勢開出紅盤，自5月公開以來持續熱銷，穩坐大台中成交榜前段班。

專案經理莊智捷表示，「勝美上安」在7月即登上實價登錄冠軍寶座，主力買家為科技新貴，其中光是台積電員工就有超過20戶。他也提到多數已購客的反饋，以基地位於西屯核心地段，匯集台中101、萬豪酒店、環球購物中心等臺灣大道能量，且鄰近未來捷運藍線B13朝馬站，「他們相信未來的城市加值，房單價一定是動輒百萬以上，對比現在2025年，我們大約是6字頭，我想也是造成轟動的原因之一。」

「勝美上安」為勝美建設第40號作品，更是邁入20週年的代表作。由國際知名設計師潘正操刀全案公設，建築結構採Alfa Safe柱中柱耐震工法，並符合綠建築規範，確保安全與永續。產品規劃21~42坪、2至3房，主打兩房雙衛浴、雙主臥，配備比照五星級飯店標準，包含BOSCH全套廚具、德國百年品牌V&B衛浴、Hansgrohe恆溫龍頭等國際精品，從建材、格局到公設皆極盡講究，傳承品牌精神。

莊智捷進一步指出，「無論是較被忽略的地下室車道磚，或是第二門廳，甚至到室內標配，雙衛浴都是超級智慧馬桶，廚房整體石英石的加厚規劃，以及超靜音地板、5+5 YKK氣密窗等等，所有細節都保證可以讓消費者很滿意。」

面對房市盤整期，「勝美上安」穩扎穩打，用硬實力撐起產品競爭力，用軟實力讓居住質感再加分，不僅在大台中市場闖出一片天，也為12期描繪出下一個10年的生活藍圖。