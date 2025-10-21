4都新案主建物占比「校正回歸」　桃園、高雄最明顯

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼公設比,公設,頂蓋,上揚,信義房屋,坪數,建築法規。（圖／記者陳建宇攝）

▲台北、新北、桃園、高雄新案主建案占比成長，顯示出低公設比新案越來越受到歡迎。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

台北、新北、桃園、高雄新案主建案占比成長，顯示出低公設比新案越來越受到歡迎。不過，台中新案主建案占比反而下降，專家分析，主因之一是不少中南部建商訴求氣派與豐富公設，拉高公設比。

住商機構觀察實價登錄發現，台北、新北、桃園及高雄Q3新案主建物占比皆呈現成長，其中桃園、高雄平均主建物占比約49.5%、52.6%，與2021年同期相比增加2.4、3.8％。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「主建物坪數是指不含陽台等附屬建物、公設等公用空間的坪數，計算主建物坪數占整體權狀比例，可反應出該案實際使用坪數的多寡，也就是所謂『實坪』或『室內坪數』。」

賴志昶表示：「消費者對於室內空間的追求，反應在市場之上，尤其近期全面買氣趨冷，高公設建案較乏人問津，因此整體平均下來，令都會區新案平均主建物占比向上攀升。」

▲▼ 六都預售案平均主建物占比統計 。（表／住商提供）

▲六都預售案平均主建物占比統計。（表／住商提供）

另觀察統計，台中Q3主建物占比達45.5%，與2021年同期相比下滑1.7%，為六都中新案平均室內空間最小的區域，也是下降程度最多的城市。

住商不動產中區協理賴萬分析:：「近期台中推案多集中於十四期、單元二及單元三等重劃區，這些區域具有低密度開發、高綠覆率等特點，而若是本身新案基地較小又採低密度開發，則會拉高公設比例。」

此外，賴萬指出：「不少中南部建商訴求氣派與豐富公設，更拉高公設比，致使台中新案平均主建物占比呈現下滑趨勢。」

整體來說，賴志昶表示，消費者如追求實坪較大社區，可以往「大」或「老」兩方向尋覓，其中大是指的是基地面積大，此類建案規劃空間更有餘裕，且住宅戶數多，公設能被多住戶分攤，整體公設比例自然降低。

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示，一般新建案公設比大多落在33~36%，其中高低差距的關鍵之一就是車位，可以透過平面、機械1格登記幾坪來影響整體公設比，而一些小基地的個案，公設比則會達到40%，確實在銷售上也將稱為抗性。

