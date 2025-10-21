ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

睽違4年！　改名6次「白派豪宅」每坪5字頭成交高樓戶

▲▼市政路,七期,新朗日匯。（圖／記者陳筱惠攝）

▲長期被視為台中最具爭議豪宅出現高樓層交易，總價7600萬元，成為該豪宅第20筆成功過戶的交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期知名白派豪宅近期再度改名「市政9號」重啟銷售，這棟長期被視為台中最具爭議豪宅終於甩開陰霾，出現高樓層交易，總價7600萬元，成為該豪宅第20筆成功過戶的交易。專家認為七期豪宅市場過去2年雖有買氣降溫跡象，但實際上只要價格回到合理區間，市場就會出現自然承接力。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

「市政9號」出自國際建築大師、普利茲克建築獎得主Richard Meier之手。回顧該社區爭議，2014年由富邦與地主新朗集團，以案名「市政富邦」進行預售，隔年更名為「富邦豪庭」，並且變更坪數設計從160坪下修至130坪，接著又再次改名為「富邦新市政」，但遇到景氣丕變，此後富邦退出。

▲▼ 市政9號,市政路,百派豪宅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在歷經第6次改名後，香港商新朗興業、立愷投資、鵬榮集團三方協議，上月就宣告產權乾淨，即將重啟銷售。（圖／記者陳筱惠攝）

後來自香港的新朗集團，全權接手該案，並更名為「白朗峰」。2021年台灣銷售團隊進場，再改名「新朗日匯」，售出19戶。不過實價登錄就停在這19戶，後續該案又歷經新朗集團過去負責人馬廷海債務糾紛，當中更有20戶向馬廷海購入的低價交易，至今仍無法過戶。

在歷經第6次改名後，香港商新朗興業、立愷投資、鵬榮集團三方協議，上月就宣告產權乾淨，即將重啟銷售，而實價登錄也揭露34層戶別，出現總價7600萬元，成為該豪宅第20筆成功過戶的交易。

經查，該戶別建物坪數約132坪，拆算單價落在57.6萬元，實際觀察地籍資料，則是住在南屯豪宅社區的吳姓女富豪以自然人名義購入，而其地籍資料則顯示：「擔保債務人之台灣分公司對抵押權人於中華民國109年5月19日所簽訂授信總額度新臺幣76億元整。」

▲▼ 市政9號,市政路,百派豪宅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期豪宅市場過去2年雖有買氣降溫跡象，但實際上仍有資金實力買盤持續進場，只要價格回到合理區間，市場就會出現自然承接力。（圖／記者陳筱惠攝）

聯合授信合約及其後增補合約下所負之債務，由抵押權人以連帶債權人身分主張所有債權，換句話說總價內，仍先優先償還安泰銀行。不過，整筆交易已順利過戶。

群義房屋楊承皓分析：「七期一帶長期被視為台中豪宅核心區，近年新案成交單價普遍落在每坪70至90萬元間，若出現『5字頭』的成交，明顯屬於市場中少見的低價交易。這類物件多半與屋齡、屋況、戶別條件或持有方資金排程有關，但仍具區域稀有性。」

他指出：「七期豪宅市場過去2年雖有買氣降溫跡象，但實際上仍有資金實力買盤持續進場，只要價格回到合理區間，市場就會出現自然承接力。」

