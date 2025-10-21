五金行沒賣五金　高雄「頂級超市王者」分店突熄燈

記者張雅雲／高雄報導

高雄有間店叫「平凡五金行」，賣的卻不是五金，是間可代客料理進口精品生鮮食材的超市，有「頂級超市王者」之稱，河南店2021年開幕，19日突然無預警熄燈，不少老顧客都相當錯愕，業者透露是營運考量。信義房屋專家表示，應不是租金問題。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄有間店叫「平凡五金行」，賣的卻不是五金，有「頂級超市王者」之稱，河南店19日突然無預警熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

「平凡五金行」以「不是五金行的五金行」打出名號，主打可代客料理各式進口精品食材，成為不少饕客的秘密據點，在高雄共有3間門市。河南店位於苓雅區四維一路與河南路口，2021年開幕，不過，該店19日無預警熄燈，熟客都相當錯愕，目前在高雄還有北高店、四維店2門市。

對於突如其來的結束營業，該店熄燈後在粉專發出聲明，透露「19日正式結束營運，為了讓品牌走向更強大聯盟的未來，計畫在2026年迎來全新的經營方式，此刻先放下河南店據點，將更多的心力投入北高店和其他門市的成長。」記者詢問該店，截至截稿尚未回應。

▲四維一路有福東國小，形成店面僅單邊臨路的格局，商圈未明顯集市。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登顯示，該店為透天店面，屋齡51年，為2021年1月承租，坪數為17.35坪，租金4.2萬元，換算單價2400元。

在地仲介分析，以該店的客單價動輒破千元來看，歇業應該不是租金問題，主因該區介於文化中心與武廟生活圈間，周邊以住宅區為主，四維一路又有福東國小，形成該路段僅單邊有店面，商圈未明顯集市。

信義房屋文化店專案經理郭韋倫表示，該區1樓店面租金約為900元上下，三角窗因具廣告效益，單坪衝上2000元也算合理。

平凡五金行河南店舊址 店名 平凡五金行河南店舊址 位置 苓雅區河南路 承租時間 2021/1 歇業時間 2025/10 租金 4.2萬 歇業原因 營運考量 區域租金行情 1樓店面租金約為900元上下

▲平凡五金行河南店舊址小檔案。（ETtoday製表）

四維一路沿線多為40~50年屋齡透天厝，地坪約15~25坪、總價約1500~1700萬元，屬於發展早的生活圈，多以自用為主，交易量稀少，每年轉手僅約1~2棟，在地客多到文化中心與武廟生活圈購屋。

加上四維一路道路狹窄，停車不便，對於餐飲或零售型商家不利，不過近期高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，位於輔仁路，已由聯上實業取得最優申請人，未來完工後，有望帶入大量商圈人流與消費人口。郭韋倫說：「目前商機仍處於發酵期，未來聯開案成形，加上交通節點完善，將重塑為新商圈。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

信義房屋更多相關新聞