量體大、權利金高　「台中小香港」地上權爆冷流標

台中市北區中央市場原址啟動改造，採70年地上權招商，今（21）日開標無人投標、確定流標，市中心精華地竟面臨無人青睞的窘境，業界直指「曲高和寡」，量體過大、權利金太高都被視為是流標的原因。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？





▲台中市北區中央市場原址啟動改造，採70年地上權招商，今（21）日開標無人投標、確定流標。（圖／記者陳筱惠攝）

被視為台中舊城區指標案「中央市場」改造，原為有近50年歷史、「台中小香港」之稱，整體開發面積達，規劃轉型「菜奇鴉園區」，規劃商業設施、公園綠地、約200戶社會住宅複合使用。

▼「台中小香港」中央市場小檔案。

名稱 位置 用地類型 整體基地面積 商業區招商標的 設定地上權年期 權利金底價 規劃方向 社宅戶數 備註 中央市場 台中市北區文正段28–67 第二種商業區＋公園用地 約3433坪 商業區約1552坪 70年 逾3.6億元 商業設施＋公園綠地＋複合開發 約200戶 都更後商業70%，公園與停車30%

其中約1552坪採設定地上權70年對外招商，市府在開標前也特別於台中、台北辦說明會，但開標結果以「無人投標」宣告流標。

▲北區雖然是人口密集度高，但向上發展的可能性，恐不如新興重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

中央市場基地面積約3433坪，市府實施都更後，70%為商業區土地、30%為公園用地、停車場，由財政局規劃開發。依當地行情每坪市價約80萬元，市值超過10億元。

既然商業區土地價值連城，爲何無人投標，業界私下透露：「目前貸款利率高、資金壓力大，加上地上權融資審慎，回收期拉長，量體需同時負擔商場開發與長期營運，再加上公園、停車與社宅義務，觀望心情濃厚。」

也有開發商私下透露：「北區雖然是人口密集度高，但向上發展的可能性，恐不如新興重劃區，尤其是市政重心往西移，都讓投資人選擇觀望，即便租金算起來便宜，但營建成本過高，回收期可能太長。」

不過財政局指出，後續將持續檢討、彙整業者意見，包含權利金機制、分期開發與使用彈性等，都會再進行全盤考量。

▲中央市場首次流標屬正常市場反應，但北區中長期潛力大，若市府進行條件調整後，未來仍具吸引力。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋台中富譽店店長阮俊乾表示：「北區腹地不大但人口與生活機能都很集中，剛需強、新建案稀少，特別是套房的需求很大，滿租率與翻租率表現亮眼，也因生活機能強，吸引年輕人在北區租屋。」

阮俊乾說：「北區區域剛需穩穩撐住，新建案的表現也不差，像近期交屋的『皇普莊園』轉手、去化速度也很快。目前開發商受到貸款影響多半謹慎，中央市場首次流標屬正常市場反應，但北區中長期潛力大，若市府進行條件調整後，未來仍具吸引力。」

