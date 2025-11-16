同學聚會別聊房？大票有感 「討沒趣」：沒比較沒傷害

▲示意圖／與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價高漲，有網友有感表示，同齡聚會最好別聊房地產，否則多半自討沒趣；沒買的人常先念「房價誇張、房價所得比太高、雙北誰買誰盤」；如果說自己買房，還漲了一千萬，又會被潑冷水，「所以話題聊到不動產，最好還是裝作在租50年漏水破公寓，接著跟他們一起義憤填膺抨擊房價跟房蟲」，話題引發議論。

有網友在PTT的home-sale板有感直呼，不要跟同齡同學聊房地產話題，否則自討沒趣，如果是跟還沒買的人聊，對方可能會說「台灣的房價太誇張了，房價所得比太高了，雙北這個房價，誰買誰盤等等」，結論就是等跌了再買。

但若坦承已買、帳面漲了上千萬，對方又會酸「自住沒差、沒賣不算」，表面不在乎、心裡卻忌妒。於是他總結，話題一牽扯不動產，只能低調到彷彿住50年漏水公寓，跟著一起憤怒抨擊房價與房蟲，友誼才走得長久。

貼文引發議論，「同感，沒必要就別講太多，不論是對平輩或對長輩，當他們在抨擊居住正義未實現，台積電股價漲太多時，手上有房有股，要怎麼跟他說講呢」、「聚會如果都是在比這個，真的沒什麼意義」、「同溫層問題，你自己在哪個層級，你就會漸漸地跟那個層級的人聚在一起。」

也有人表示，「同溫層都馬家裡三間房以上，聊是說又哪邊自建賣掉賺多少，或是買農地避遺產稅==」、「是同溫層程度太差吧？大家聊買了幾間、賺了多少錢、後面看好哪裡的，也所在多有」、「同學之間真的不要聊置產，沒比較沒傷害，不小心踩到隨便唬爛打屁過去就好。」