「5年內台灣房市都不會好」　地產大佬喊話不買地

全台房市交易量驟降，被視為房市風向球的928檔期銷售個案數與總銷金額亦雙雙減少，總銷金額較去年大幅減少近3成；與房市未來興衰息息相關的另一大指標—建商購地積極度，也與過去幾年大不同，包含多位建商大老都紛紛喊話：暫不買地，可見對未來房市景氣的預期相當保守。

央行遲遲不願放水，讓各大建商都感受到未來幾年房市難有表現空間。「928檔期為房市風向球，但對業者來說，在央行不放水的情況下，今年這場冷到發麻的秋季期中考，許多建商選擇直接放棄應試，導致推案大縮水。」

另有建商以2014年央行祭出信用管制措施，政府又一併實施「房地合一實價課稅」時，讓台灣房市冷凍長達5年的歷史來比擬，「未來5年內，台灣房市都不會好。」一位建商大老對朋友說。

本刊調查，前幾年房市大好，建商積極獵地，甚至可用掃貨來形容，儘管土地價格屢創新高，建商買地仍不手軟，但在央行關上資金水龍頭、房市冷清一年後，向來「見地心喜」的建商們紛紛開始暫停購地。

日前，包括長虹建設董事長李文造與京城建設董事長蔡天贊，先後對外宣稱「暫不購地」；近期也傳出寶佳創辦人林陳海及茂德總裁張高祥2大喊水會結凍的地產大老，也先後對下屬說：「暫時先別買地了。」

「就連向來都是房市多頭總司令的興富發鄭總裁（鄭欽天），也一改積極獵地態度，有一位友人介紹一塊不錯的地給他，他卻直接跟朋友說：『暫時不買地了。』」一位財經界人士對本刊透露。房市冷清的氛圍，讓鄉林集團董事長賴正鎰都坦言：「建商買地的意願真的很低。」

「推案量減少、不再積極購地，反映大家對房市缺乏信心，只能選擇按兵不動、守成為主，因為無法確認推案能回收成本，購地、囤地只會拉高風險。」一位業者不諱言地說。



