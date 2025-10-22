黃國昌岳父建案爆違建　用易燃建材、阻逃生通道

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席黃國昌標榜的居住正義再破功！本刊接獲爆料，黃岳父高熙治所設立的恆合建設公司，在捷運旁的新建案不但將1樓大門外推阻擋逃生通道，更在大廳及其他公共空間使用易燃材料，甚至違規調整防火間隔，危及住戶安全；有住戶因此拒絕入住，竟被建商威脅沒收400萬元違約金。投訴人痛批，恆合建設曾爆出一屋二賣、坡道未經許可施工害民眾摔傷、挖斷瓦斯管等多起爭議，但黃國昌遇到自己人就轉彎，顯示他口中的揭弊根本淪為空談！

▲恆合建設由黃國昌岳父高熙治（圖）創立，現任董事長為黃的妻舅高均。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本刊調查，黃國昌岳父高熙治的恆合建設公司，在捷運台電大樓站旁邊，蓋了一棟名為「大安Money賦寓」的大樓，全棟規劃12到18坪的小套房，每戶售價約2,500萬，總銷金額超過10億元，最近陸續交屋。

▲岳父所開設的恆合建設多次爆出爭議，黃國昌（圖）也被批評遇到自己人就冷處理。

不過，身為住戶之一的台灣公安協會理事長劉進明表示，他發現建商並沒有按圖施工，且違規將一樓大門往外推，阻擋安全通道，可能會導致防火跟防水功能完全喪失。另外，大廳跟其他公共空間的安全梯跟天花板，也違規使用易燃材料，可能會大幅增加火災風險，此外，恆合建設未依法變更使用執照，就違規調整防火間隔，危及住戶安全。

劉進明指出，他們發現這些問題後，於今年四月通知建商，並要求改善，否則拒絕入住，沒想到建商竟揚言要沒收400萬元違約金，作為要脅手段；他在上週六（18日）舉行的第一屆區權會上，向建商反映，不料恆合建設態度強硬，堅稱無違法， 根本是霸凌住戶。

▲恆合建設私增門戶（左圖），導致與鄰棟建築防火間隔縮小，形成公安問題。賦寓大樓與隔壁透天厝間的防火間隔非常狹小，若發生火災恐難擋延燒。

曾針對多起嚴重公安意外，發表專業意見的台灣公安學會副理事長李金榮表示，台灣建築管理問題很大，建商經常在拿到使照之後，擅自進行2次施工，例如大門外推、變更防火區劃等等，目的是為了增加賣點或空間，但這些舉動都是違建，損害住戶的權益跟安全，呼籲主管機關正視。

針對住戶指控在建案內違法2次施工，恐有公共安全疑慮一事，本刊致電恆合建設公司，該公司表示承辦人出國，暫無法說明，記者留下聯絡方式後，至截稿前尚無回應。



更多鏡週刊報導

建商岳父爆黑心1／不顧住戶身家安全二次施工 恆合建設私改公設藏公安危機

建商岳父爆黑心2／消費者驗屋揪出違法鐵證 建商竟要脅沒收400萬違約金

建商岳父爆黑心3／高熙治建案爭議多 遭控黑心危公安恆合建設回應了