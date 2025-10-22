花蓮「河南王家族酒店」開不到2年傳賣　債務超過50億

▲花蓮潔西艾美酒店於2023年營運，不過面中正路大馬路的商場至今遲遲未開幕，據離職員工、商仲等可靠消息，飯店正低調出售中。（圖／CTWANT攝，下同）

圖、文／CTWANT

國旅退燒、花蓮天災不斷，CTWANT接獲爆料，「河南王」王任生家族所經營的花蓮潔西艾美酒店，開幕不到2年，驚傳低調尋找買家的消息，且傳聞某金控大老曾一度評估接手，此外，記者更是意外發現飯店利用屋突層違規當作酒吧使用，恐有公共安全疑慮，若遭檢舉將面臨拆除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲外傳某金控大老曾評估接手潔西艾美，不過因為在買前調查階段即發現飯店業主卿蓬公司債務複雜而作罷。

位於花蓮市中正路與三民街口精華地段的潔西艾美酒店，為人稱「河南王」的東裕集團董事長王任生家族旗下飯店事業，加盟萬豪集團艾美品牌，2023年底開幕，為目前花蓮唯一國際五星酒店，每晚房價8,000元起跳。

不過潔西艾美從興建到營運一路命運多舛，不僅耗費近十年興建，據傳預算也從50億元一路追加到80億元。2023年底終於開幕，僅過了4月，便發生花蓮403地震，今年再因9月馬太鞍溪堰塞湖潰決，花蓮觀光蕭條多時，飯店營運也難起色。

過去一年來，不少入住旅客即分享指出，入住期間經常出現用餐人數極少、公共設施如包場般寬敞等評論；一位不具名合作廠商就告訴CTWANT記者，原以為250間房的國際飯店會是一個大客戶，但依其業務量推估，住房率可能只有2成。

CTWANT記者於平日下午實地走訪花蓮潔西艾美酒店，純白色外觀大樓，在低矮建築群的花蓮市區中相當醒目。不過因403強震導致多處裂縫及磁磚剝落，大樓外觀牆面整修工程至今仍在進行中。

飯店入口設在非主要幹道的三民街上，又大門緊閉，相當低調不易發現，不過走進飯店大廳卻是別有洞天，挑高空間搭配水晶裝置藝術，相當氣派、奢華，一旁還設有一整排的酒吧櫃台，但偌大空間卻不見一名旅客。位於中正路大馬路則是規畫為商場，原預計2024年7月開幕，至今依舊大門深鎖、裡面堆放雜物。

「不要說潔西艾美生意不好，是全花蓮生意都不好。」一位花蓮觀光人士表示，去年403地震後花蓮觀光人潮銳減，招商不易，所以商場到現在都沒開幕；潔西艾美是一直都有營運，但住房率不高，裡面有幾家餐廳也因此有限定營運時間。以BUFFET的探索廚房為例，目前只有營業五、六、日。

▲去年403地震，潔西艾美外牆出現多處裂痕、剝落，記者實地走訪，至今已過去1年半，外牆仍在修繕中。

一位知情人士另向CTWANT記者爆料，潔西艾美在開幕前就傳出有意出售，開價50億元；去年403地震前，某金控大老就曾有意接手，「但調查發現遭到設定數次，債務超過50億元，因此破局。」

記者也向商仲探詢，該商仲也證實，「他們先前一直有在市場上低調找買方」，不過因為飯店還在營運，所以相當低調，也沒有特別和哪一家商仲簽代理銷售約。

不過該商仲分析，花蓮市發展不若六都有重大政策加持，產業皆以傳產為主，較難吸引大型機構投資人注意，大型商用不動產交易紀錄也少之又少，「花蓮基本上沒有商用不動產的市場，再加上近年花蓮觀光不如以往，該物件要出售的困難度可說是相當高。」

而記者也在調查過程中意外發現，潔西艾美疑似將屋突層違規使用。根據建築執照查詢系統顯示，潔西艾美建築規劃，2層屋突層以下即為客房層，不過卻在頂樓出現酒吧餐廳。

建築師劉獻文就表示，屋突的核准用途為樓梯間、機房等，但若被違規作為其他空間使用，就屬違規，可能影響公共安全，如逃生動線、結構安全等，面臨罰款、停止使用、甚至強制拆除。

對於出售訊息，潔西艾美公關室Michael否認此傳聞，至於工程前款糾紛，他回應，訴訟中的案件無法判定誰對誰錯，上市公司也很多訴訟，不是有訴訟就代表有問題。

▲離職員工及合作廠商透露，潔西艾美住房率不到2成，記者於下午3點後可辦理入住時間走訪，偌大大廳相當冷清。

震後飯店復原情形，他表示，建築結構體耐震係數達0.46G，比核電廠還抗震，又是新蓋的鋼骨結構，沒有安全問題，內部裝潢損傷則難免。然花蓮也受台積電搶工影響，加上路途遙遠，請工班要2、3倍的價格才願意過來，預計年底前外牆會完成。目前住房業績相較去年403地震後已成長快4成。

至於商場，他坦言這是另痛點，403地震前招商已完成8成，預計打造花蓮美食一條街，地震後廠商卻步，曾和某零售百貨業者洽談把商場整棟租下經營，還在洽談中，預計明年底花蓮較穩定時會開幕。

對於屋突層作為酒吧，他強調，每半年要消防檢查，絕對合法合規，「我們是跟萬豪國際品牌合作，怎麼可能讓自己羽毛折損。」

延伸閱讀

▸ 才開就要賣2／廠商員工都受害！潔西艾美欠款累累 開幕不到2年二度遭查封

▸ 姊妹情深1／直擊！小S眼眶泛紅仍難掩喪姊思念 全家慶功聚餐具俊曄一動作超暖心

▸ 原始連結