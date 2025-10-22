ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】「新濠岳」破土動工　運校重劃區地王即將蛻變

▲▼新濠岳,新濠建設機構,運校重劃區,蔡家福,泳池,飯店。（圖／業者提供）

▲新濠建設機構蔡家福董事長及其建築團隊。

圖、文／新濠建設機構提供

房市波段陷入盤整，不少新案採取延後或暫緩推案因應，但仍有建商在這般大環境中不畏景氣，繳出一張亮眼的銷售成績單並如期動工，充分展現對已購客的承諾與保障；新北一線品牌建商新濠機構於運校重劃區指標案「新濠岳」，於本月19日舉行開工動土典禮，包括董事長蔡家福在內多位重量級人物與會，儀式過程順利圓滿。

「新濠岳」去年一公開便迅速席捲當地房市，預約突破2千組，期間雖遭逢央行出手打房，但依舊維持平穩的銷售節奏，之所以能如此，除了四面臨路、大街廓開發等區段之最的基本面條件，更精確地搭上土城區域轉型風潮，鴻海、正崴乃至於中工雲所組成的產業聚落，和同在板南線上的南港重劃區，勢將成為日後雙北地區的科技雙城，「新濠岳」鎖定後續衍生的住宅需求，因而拉出一波可觀的買氣動能。

新濠機構董事長蔡家福指出，新濠機構近年致力經營雙北市場，從三重、板橋到土城都有推案，且向來以市場先行者自居，唯有規劃、品質走在前，堅持對每位已購客的承諾與初心，品牌才得以加分，絕不因景氣短期波動而調整主軸，這也是「新濠岳」及其他新濠作品銷售始終穩健的關鍵因素。

占地近2500坪的「新濠岳」，具備近140米的基地面寬，興設3大棟18、17樓的高層建築，同時闢設區內首座近千坪的泳池花園及10餘種動靜項目，以星級飯店規格使回家成為享受，產品則規劃戶戶3米6、11～29坪的1～3房，以合理總價門檻搭配高效格局與頂規建材，頗為符合時下單身、小家庭買方喜好，預計2029年第3季完工。

【廣編】「新濠岳」破土動工　運校重劃區地王即將蛻變

