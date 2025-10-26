仁義每坪78.8萬超車左岸　三重3大重劃區地位洗牌





▲仁義重劃區新案每坪價價78.8萬元，高於二重重劃區左岸。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重有3大重劃區，「老大哥」二重重劃區為右岸最貴，而左岸、仁義重劃區旗鼓相當。近5年左岸每坪均價比仁義高出約5萬元，但觀察今年數據，仁義新案每坪均價78.8萬元略勝一籌。信義房屋專家分析，仁義房價較高，關鍵之一就是供給量的差異。

據《樂居網》資料，二重重劃區左岸近5年每坪均價62萬元，高於仁義重劃區的56.7萬元。不過，進一步觀察今年新案成交價，仁義超車左岸，仁義每坪均價78.8萬元、左岸則為76萬元。

信義房屋三重自強店專員陳品彤表示：「仁義重劃區房價超越左岸，關鍵因素之一就是開發量體與供給量，仁義重劃區開發飽和，素地僅剩下約3成，線上新案較少，能有效地形成一案疊一案的效果；而左岸腹地較大，目前僅開發約5成，整體供給量體較大。」

此外，陳品彤表示：「仁義重劃區雖然離捷運站有一段距離，但交通條件仍相當便利，緊鄰國道、重陽橋，能吃到北士科利多，因此也吸引不少台北市客戶；而左岸則以新北客為主，來自新莊、中永和、板橋等區。」





▲陳炳辰表示，左岸的建設利多、發展性仍更受到期待。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰則表示：「仁義重劃區雖然有銀新未來城、以及吃到一點捷運環狀線題材，但整體來說左岸的建設利多、發展性仍更受到期待。」

陳炳辰表示：「左岸屬於先嗇宮生活圈，除有指標大案，還坐擁新北第二行政園區加持，此外該區有不少舊工廠近年都陸續重建為廠辦大樓，在翻新市容的同時，也持續增加就業機會，為房市形成支撐。」

