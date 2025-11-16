信義區套房「月租8800」含水電！網見純白格局傻眼：房東有良心嗎

▲台北精華區一間套房租金十分便宜，然而「廁中廁」的格局讓許多網友傻眼。（示意圖／unsplash）

記者王麗琴／綜合報導

在台北租屋通常租金不便宜，更遑論是在黃金地段，然而近期有網友分享一間位在台北市精華區的1房1衛套房，租金竟然只要8800元，還包水電，成功吸引許多人的目光，不過一看房間照，全室從地板到牆壁都鋪滿白色磁磚，讓網友全部傻眼，直呼「這是殯儀館洗大體的地方吧」。

近日Threads上流傳一則台北信義區的租屋資訊，該套房離捷運松山站步行約6分鐘，1房1衛浴且包含水費、電費，每月租金只要8800元，在黃金地段竟有如此便宜的租屋真的超吸引人。然而從釋出的照片可見，一門進來映入眼簾的是整屋的全白色磁磚，從地板到牆壁，像是傳統廁所的樣式；而房間內僅擺設一張舖有草蓆的床、白色的電腦桌椅、冷氣、掃地用具、垃圾桶、一個層架，大門上有一面全身鏡，書桌和床中間的地上擺放著馬桶刷；除此之外，房間內僅一扇窗戶，打開窗戶看見的是對面房子的灰色外牆。

▲整室裝潢全是白色磁磚。（圖／翻攝自Threads）

這則奇特的租屋貼文一出立刻掀起熱議，許多網友認為雖然租金包含水電僅8800元真的便宜，但簡陋的居住品質讓網友大多感到不可思議，砲轟房東「良心在哪」、「請問是房東的廁所太大，把它分出來出租嗎」、「為什麼廁所裡又有廁所」、「是殯儀館洗大體的地方吧」、「現在台北很多垃圾房東都在欺負北漂青年，連這種破爛地方也要8800」。

還有網友指出，一般居家空間不會全室貼滿瓷磚，通常只有廁所、冷藏室或屠宰場那種需要頻繁沖洗的地方才會這樣裝設；更有網友推斷，這間房應該曾發生過燒炭或其他不幸事件，房東為了好清理才以「全面貼磚」的方式來掩蓋原本的牆面。

不過，也有部分網友認為便宜租金很有競爭力，「大家罵歸罵，但8800，台北近捷運站還不必跟其他人共用廁所，我相信很快就會租出去了」、「說真的，你不租一堆人排隊等著租，10年前我租新北永和4坪雅房，硬是用塑膠板隔出一個浴室都要8000了」。