中國9月房價又跌　一線城市難倖免！新屋、中古屋全面走低

▲中國9月房價續跌，各線城市新屋、中古屋房價全面走低，圖為上海。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國國家統計局20日公布最新數據指出，全國70個大中城市9月份房價普遍下滑，不論新建住宅或中古屋，價格均較8月下降。不過，與去年同期相比，整體跌幅已有所收斂。

根據統計，9月一線城市新建住宅銷售價格月減0.3%，跌幅比8月擴大0.2個百分點。其中，北京與上海仍微幅上揚，分別上漲0.2%與0.3%；反觀廣州、深圳則分別下滑0.6%與1.0%。至於二線與三線城市的新建住宅價格，均比上月下跌0.4%。

在中古屋市場方面，一線城市9月房價平均下跌1.0%，與上月持平。四大城市中，北京、上海、廣州、深圳分別下跌0.9%、1.0%、0.8%及1.0%。二、三線城市中古屋價格則分別月減0.7%與0.6%。

若與去年同期比較，房價年跌幅呈現縮小趨勢。一線城市新建住宅價格較去年同期下降0.7%，跌勢較8月收斂0.2個百分點。其中，上海逆勢上揚5.6%，但北京、廣州、深圳分別下跌2.6%、4.1%及1.8%。二線與三線城市年減幅則為2.1%與3.4%。

至於中古屋部分，一線城市價格年減3.2%，比8月收斂0.3個百分點。分城市來看，北京下跌2.7%、上海跌2.4%、廣州跌6.0%、深圳跌1.7%。二、三線城市則分別下滑5.0%與5.7%，跌勢同樣略有趨緩。