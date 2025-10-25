住五星級飯店！想泡澡「水龍頭狂流黃水」　業者曝原因道歉

▲有民眾入住新竹一間五星級飯店，想泡澡的時候水龍頭竟流出黃水，讓她直呼超噁。（圖／翻攝自Threads／dayuwudi）

台灣國旅爭議不斷，近日有民眾上網抱怨，入住新竹一間五星級飯店，想泡澡的時候水龍頭的水竟呈現明顯黃色，讓她感到很噁；畫面曝光後引發網友熱議，有人更開玩笑說，「看來飯店不提供一次性用水」。事後飯店業者也在留言區發聲致歉，承諾住宿期間房費免除。

24日晚間有一名女子在社群平台Threads發文表示，入住新竹一間五星級大飯店，想要泡澡才發現他們用了一個晚上的水是黃色的，從她附上的影片，從水龍頭流到浴缸裡的水呈現黃色，讓她直呼「有夠噁的」；另外，原PO也拍下房間內附有飯店名稱的小卡，證明確實有入住該飯店。

貼文一出底下引發網友們熱烈討論，加上近期有人爆料飯店不提供浴巾的狀況，紛紛表示，「一晚6千多也不提供一次性用水」、「看來洗澡水以後要自己帶了」、「新竹飯店放水泡澡升級變成貢丸湯嗎」、「看了好不舒服耶」。但也有民眾分析，近期新竹地區大雨可能導致水源濁度升高，或是飯店水塔久未清洗。

在飯店流出黃水的消息在網上掀起熱議後，飯店業者也在留言區發聲致歉，很不好意思讓顧客有不好的住宿經驗，「由於可能是新竹近期停水，加上管路問題，造成此狀況」，業者除了第一時間致歉，也盡速解決供水品質問題，「為求顧客諒解，這段住宿期間房費免除」。

原PO收到業者道歉後，也表達自己的看法，她覺得在事發當下詢問櫃檯是否處理好，「櫃檯可以直接跟我們告知什麼原因，導致浴缸的水變成這樣就好，櫃台只回已處理而已。」並加碼指出，住宿需要多一條被子，櫃台卻說要收費，以一個晚上200多元做計算，讓她不予置評。

