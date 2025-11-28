夫妻年收270萬　想買新北3房「月還款9萬」猶豫：怕活成月光族

▲原PO猶豫要不要買大房子。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房是很多人的人生目標，不過簽約以後就要展開漫長還款之路，甚至有些人每個月一半薪水都拿去繳房貸，一名網友表示，夫妻倆年收270萬元，準備了1000萬元要來買房，看中新北市一間總價3000萬的正三房，不過一想到房貸每月要繳9萬，就忍不住擔心還款壓力大，「會不會活成月光族？」

一名男網友在PTT發文，夫妻年收約270萬，扣掉緊急備用金，約有1000萬資金可以用來買房，看中新北一間正三房的中古屋，但是總價超出預算，大約3000萬元。他算了一下，頭期款準備600萬，裝潢費250萬，另加上仲介費、雜費等等，大約還能剩下100萬應急。

不過，每月房貸高達9萬元，雖然現在沒有小孩，還勉強可以負擔，且房子條件不錯，原PO大讚房子是正三房還有平車，屋齡也年輕，地點也喜歡，「但就很極限，每個月都在月光族的感覺，會推薦咬牙吃下去，還是會選擇看低總一些的物件？」

貼文曝光，有部分網友支持買，「還剩至少100萬，而且幾乎可以肯定還有其他錢，現在不買，等漲了再追？」「自住房這種大概還10-15年左右，後面尾款就是房價漲幅幫你還掉了，以你的狀況找40年貸款，很喜歡就買」、「我覺得現在不買，過幾年你會被拋更遠」。

不過也有網友建議，「先買坪數小一點的，等5年有小孩或投資有增加，再換大點的」、「沒小孩不要花太多錢裝潢，高機率不會是你最後一間，抓個100萬就好」、「建議室內20左右，換算約2200左右，其餘的錢繼續投資，之後再換大房」。