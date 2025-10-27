9月不動產放款比率降至25.7%　創今年新低

▲5大銀8月房貸利率2.194%，寫下188個月以來新高，也是金融海嘯以來新高。（示意圖／記者周宸亘攝）

銀行不動產放款比率降了，據最新9月資料顯示，比率降至25.77%，已連續4個月下滑，創下今年以來新低。此外比率超過27%的銀行，也從年初的11家下降到8家。

台灣房屋彙整金管會統計資料，銀行不動產放款9月較上月減少約100億元，而整體資產增加2400億元，不動產放款比率降至25.77%，已連續4個月下滑，創下今年以來新低。且水位超過27%的銀行，也從年初的11家下降到8家，意味著銀行的不動產放款彈性逐漸寬鬆。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，被稱為不動產授信天條的《銀行法》72-2條，規範行庫的動產放款上限，需低於「存款總餘額+金融債券發售額」的30%，因此「減少放款」或「增加銀行資產」都可以降低水位。

張旭嵐指出：「房貸水位吃緊的問題，在第七波信用管制導引房市降溫後，便有逐漸緩和的跡象，加上今年以來經濟展望與股市表現都頗亮眼，國人存款總額增加。」

張旭嵐接著表示：「政府也適度放寬不動產放款的採計，9月起新青安撥款免計入，使9月成為今年首度『存款分母上升、放款分子下降』的月份，水位降到今年以來的最低點。」

▲《銀行法》72-2條不動產放款比率水位統計。（表／台灣房屋提供）

不過，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「9月起新青安的新承作放款不納入計算，雖有助於緩和水位，但幅度並沒有想像中那麼大。」

根據金管會數據顯示，9月不計入計算的新青安撥款金額約191.3億元，與整體不動產放款超過15兆的總金額相比，影響力堪比「撒哈拉沙漠中的一粒沙」，加上新青安的加碼補貼將於明年屆滿，申辦量能會隨政策優惠消退逐漸淡化，所以釋放資金到房市的效果仍屬有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「除了不動產放款比例，央行更是關注不動產放款集中度，也就是不動產貸款餘屋占總放款中的比例，從最近一次央行理監事會議未將新青安排除，顯示央行對此的態度堅定，而這也是未來房市管框政策是否放寬的重要指標之一。」

