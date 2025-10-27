【廣編】五股洲子洋核心再添新亮點　「芳洲漾」主打裝潢三房

▲「芳洲漾」全新落成，拎包即可入住，限量席次成就夢想家居。

圖、文／芳洲漾提供

在城市尋找一處既享受便利生活，又能擁抱自然陽光的家，是許多人的夢想。「芳洲漾」以全新落成之姿，讓人實現這個願望！三房含裝潢與冷氣，只需帶上行李，便能即刻展開新篇章。空間規劃高效實用，結合豪宅級的採光與通風，讓每一天都充滿明亮與舒適。

除了高效實用三房，「芳洲漾」更推出高CP值稀有景觀露台戶，可獨享私人空中庭院，不僅擴展生活空間，更能在城市中心預約一畝陽光與清新。

「芳洲漾」坐落洲子洋中央特區，是北台灣最大的自辦重劃區，發展近十年已完成九成建設，以純住宅區為核心，兼具交通便利與生活機能。基地三面臨路，棟距開闊，社區大門正對15米新城八路，漫步百米林蔭大道，感受優雅氛圍。近享成泰商圈第一排，戶政事務所、衛生所、公托中心、警察局、圖書館等公共設施環繞，還有全聯、小北百貨、星巴克等商家，滿足日常所需。

交通網絡四通八達，下樓即有多路公車，直達台北車站、馬偕醫院、新板特區與蘆洲捷運站；未來，步行約3分鐘即可抵達五泰輕軌F07預定站，通勤更輕鬆。散步3分鐘到達洲子洋公園與國民運動中心，7分鐘還能擁抱424公頃新北大都會公園的國際級水岸森活，讓生活與自然完美融合。

社區內更規劃飯店級全齡公設，引進「TSUTAYA BOOKSTORE」蔦屋社區選書，打造24小時閱讀氛圍。氣派迎賓大廳挑高7米4，面寬如六間店面並列，展現壯麗尺度；另設有兒童遊戲室、健身房等多元設施，以複合式理念滿足全家需求，讓每一天都過成度假模式。