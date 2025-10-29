開除濕機「人不能待在室內？」一票人誤會了　台電揭1關鍵：可以的

▲把濕度設定55至65%，除濕機與人是可以共處一室的。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近雨下不停，許多人以為除濕機與人不可以同時待在室內。對此，台電粉專解釋，只要多一步驟把濕度設定在55至65%之間，其實是可以安全共處的。另外，粉專小編也提醒，民眾外出時務必關機並拔插頭，使用時要接獨立插座、與牆壁或家具保持50公分距離，避免過熱或起火。

粉專《台電電力粉絲團》表示，很多人常問「人在室內可以開除濕機嗎？」小編回應，事實上，將濕度設定在人體舒適範圍，人和除濕機是可以共處一室的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小編進一步說明，早期除濕機因為無法設定濕度，因此才會有「除濕時人要離開」的說法，而現在只要把濕度設定在「55％至65％」之間，不僅人和除濕機是可以安全共處，也可維持舒適的居家環境。

小編也提醒，如果過低的濕度設定，反而會讓除濕機一直運轉，不僅耗電也增加風險，以下三點要特別注意：

1.「人離機停」，雖然除濕機會設有安全機制，但仍有故障風險，民眾外出前或要長時間離開時，都要將除濕機電源關閉，並拔除插頭。

2.「盡量使用獨立插座」，除濕機多屬於高功率家電，應盡量使用獨立插座，避免和其他高功率家電共用延長線，以免因過載、延長線溫度過高而釀災。

3.「周圍勿堆放雜物」，除濕機使用時，周圍應保持適當的散熱通風空間，像是與牆壁、家俱、窗簾保持50公分以上距離，除濕機周圍不要擺放雜物、易燃物等，避免起火時導致火勢迅速蔓延。