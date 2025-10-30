ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台最大4245坪全聯掛招亮相　地上權標售冷清成強烈對比

記者陳筱惠／台中報導

地上權市場低迷，各地頻傳流標，但全聯在2021年就佈局干城重劃區的「地王級」標案，如今建物外觀完工、招牌上架，將以全台最大複合式旗艦店之姿登場，在市場上形成鮮明對比。對於開幕時間，全聯則回應目前規劃中，開幕時程仍未定。

▲▼ 東區全聯，全台最大 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲干城重劃區的超巨全聯共計4層樓坪數面積約4245坪，已知全台最大。（圖／記者陳筱惠攝）

近期包括水湳6、8地號、中央市場改造案等案接連流標。回看全聯於2021年以5.81億元標下干城重劃區進德路、進德二街口國產署地上權土地，基地面積約2012坪，創下地上權總價紀錄，足見地上權市場交易之冷清。

此外，2021年11月，福容開發也以6.58億元搶下全聯旁1816坪商三用地，再創新高價。看準東區「大車站計畫」持續推進，包括干城商業城、綠空鐵道、台糖湖濱生態園區、觀光舊城區、綠園道等6大主軸利多，開發商前仆後繼。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全聯於2021年透過國產署地上權取得的「地王級」標案，基地總面積2012坪、總價高達5.81億元。（圖／記者陳筱惠攝）

後續全聯興建共計4層樓、坪數面積約4245坪的全聯旗艦店，如今建物主體已完工、招牌也正式掛上，預計將成為全台規模最大的旗艦店。

中信房屋中彰投區經理楊乾意分析指出：「干城重劃區其實早在1989年就完成規劃，原屬高容積區域，但後續因金融風暴、投資保守等因素沉寂超過30年，直到2021年全聯與福容開發相繼取得地上權案，才重新喚醒這塊潛力區的價值。」

楊乾意說：「如今周邊不僅擁有秀泰百貨一館、二館、LaLaport大型商場，未來全聯旗艦店的正式進駐，讓過去沉寂的東區商業機能快速升級。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前已見秀泰百貨一館、二館，LaLaport已在區域扎根，接下來又有全聯旗艦店加入戰局，商業量體與生活機能再升級。（圖／記者陳筱惠攝）

不過這筆佈局在市場低利時期啟動，在如今利率攀升、開發成本高漲、投資意願普遍趨冷的氛圍中，反而顯現出「時間差收割」。

根據《樂居網》統計，東區近5年平均成交單價為34.88萬元，但預售市場已突破5字頭、來到53.35萬元，顯示商圈已成為價格支撐的重要象徵。對此，在地房仲謝凱勛則說：「以前的東區這邊比較沒落，自鐵路高架化、大智路打通，加上大型百貨機能進駐，整個居住環境跟品質都提升。」

不過面對房市量價，謝凱勛認為：「2025年房市整個狀況都是『凍』，但東區反而因過去房價基期較低、開發題材集中，市場波動並不大，各地交易動輒減少8成以上，像東區這樣的次核心商圈減幅大約5成上下，相對其他區域持穩。」
 

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

