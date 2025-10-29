ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

三地集團私下釋地清單外流　副董證已售出百億

▲▼ 三地 。（圖／記者張雅雲攝）

▲三地集團創辦人鍾嘉村白手起家，近年躍升「南台灣大地主」，近期傳出低調售地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2008年成立的三地集團，創辦人鍾嘉村白手起家，低調躍升「南台灣大地主」，然而鍾嘉村日前因案遭羈押，集團瞬間進入震盪期，近日三地流出一張土地清單，一次釋出全台14筆、合計3萬3521.6坪土地、約200億元，該公司證實，賣地用來充實營運資金，已售出百億元。

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，行事低調，近年大動作併購高雄客運、北基加油站、南仁湖、乖乖等老字號企業後，事業版圖橫跨地產、能源、交通、觀光及食品等，短短幾年就躍升「南台灣大地主」。

然而在創辦人鍾嘉村遭羈押、個人帳戶被扣押後，市場近日傳出三地集團私下大規模售地，清單外流後已在各建商間瘋狂流傳，引發南北建商高度關注。

▲▼ 三地 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據該份土地清單，三地與相關企業包括鍾家個人名義、三地實業、北基、高雄客運等，合計有14筆、3萬3521.6坪土地出售。（圖／記者張雅雲翻攝）

根據該份土地清單，三地與相關企業包括鍾家個人名義、三地實業、北基、高雄客運等，打包後合計有14筆、3萬3521.6坪土地，合計銷售金額約200億元，創下相當罕見的單一集團大規模售地記錄。

對此，三地集團副董事長李宗熹證實，售地只是「調整財務結構」，「目前已經賣掉 8、9 塊土地，售出約百億元，速度非常快。」已購建商則不便透露。

清單中最大宗為鍾家個人名義的台南仁德工業區土地1萬6954坪，開價約50.86 億元。其次是三地實業於鶯歌的3075 坪建地，每坪開價100萬元，總價30.75億元。

南台灣精華地段土地也相當受建商關注。位於河堤社區的 315.99 坪建地，根據日前三地重訊，由南京建設以每坪161萬元買下，高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，符合區段160~180萬元行情。

▲▼ 高雄,農16,凹仔底,森林公園, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該筆農16土地為北基持有1/2，單價300萬元，雖然地段精華，但潛在買家擔心後續處理麻煩。（圖／記者張雅雲翻攝）

李宗熹表示，第一批釋出的多為精華地段的優質土地，「雖然土地多在南部，但北部建商也下來買。」李宗熹直言，「大家都快狠準，看上哪一塊就直接確定。」至於市場是否藉機大幅議價？他強調，最後成交價仍符合市場行情。

李宗熹指出，出售土地的核心目的在於確保現金流，「目標是增加數百億現金，這樣比較安心。」至於市場關注是否會啟動第二波釋地？李宗熹回應：「如果現金水位到達目標，就不會再處分。」

南部不具名建商透露，收到土地清單還不到1個月，已銷售速度來看，相當驚人，並認為此次處分的土地，主要為個人土地，多數同業態度仍趨保守，「如果名下的財產被凍結，過戶流程就會變成一場麻煩。」

且也有部分精華地為高客、北基共同持有，或是持有1/2，「這種等級的交易，不會只是『有錢就買』那麼簡單，還會擔心背後牽扯比較複雜。」

也有建商指出，在盤整期的市場氣氛下，對購地傾向保守。雖然有千坪的精華地釋出，但動輒10億元，他直白說：「該有的現金要留著，現在信用管制氣氛下，不必要背風險。」

關鍵字：高雄台南三地集團南台灣售地鍾嘉村

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

