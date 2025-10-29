竹市中山路新案稀缺　城隍商圈加持「閎基鑲湧」成焦點

▲城隍商圈。

圖、文／閎基鑲湧提供

自住買盤回歸本質 理性換屋更聰明的選擇

新竹受惠科技產業發展，科技人才持續進駐新興科技園區、重劃區，也順勢推升了新竹市區換屋需求。許多原本居住於蛋白區或市中心老屋的家庭，開始尋求兼具空間升級與生活機能完善的住宅產品。對他們而言，購屋的重點已不再是追求「坪數更大」，而是追求「生活更好」。除了更注重建築品質與結構安全，也更加看重生活圈的休閒舒適度，與地段的長期保值性。在理性購屋的時代，「住得久、住得好」不僅是一句口號，更是新世代家庭對居住品質的真實信念。



城隍商圈Ｘ市心水岸 資產不敗的關鍵坐標

在眾多買房條件中，「地段」與「機能」始終是決定價值的關鍵因素。城市中心的成熟機能與交通便利性，不僅能讓生活更有效率，也代表著房產穩定增值潛力。位於新竹市心的「閎基鑲湧」，擁有城隍、經國、經國三商圈的完善機能。相較於郊區的大坪數規劃，精華地段的小坪數產品反而更受理性買盤青睞。對於希望兼顧生活便利與資產穩定的家庭而言，市中心才是最安心的選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲經國商圈。

市心水岸稀缺小坪數 景觀與機能一次擁有

新竹房市近年持續蓬勃，但市中心的水岸住宅多以大坪數為主，對於小家庭或首購族而言，能同時兼顧景觀視野與生活機能的產品並不多。在這樣的市場背景下，「閎基鑲湧」以26至38坪的中小坪數規劃，切中水岸小坪數的稀缺需求，為都會家庭提供兼具景觀、機能與生活平衡的理想選擇。

▲台溪親子公園。

基地坐落於竹市核心中山路、客雅溪附近，環繞六大公園綠意，展現自然與都會共生的宜居氣質；生活圈涵蓋經國、城隍、遠百三商圈，日常採買、休閒與交通機能一應俱全。建築外觀如裙擺般層層疊起，隨風與綠意於城市間翩然起舞；基座設計猶如鑽石切割，對應八心八箭的完美比例鑲嵌於20層樓高的城市地標，結構導入日本住友制震壁系統與雙核柱設計，大幅提升建築安全與耐震性能。室內格局講究採光、通風與坪效利用，動靜分區明確，讓空間在實用與享受之間取得完美平衡。

▲和平公園。

長期價值仍在市心 現代家庭渴望住得久、也住得好

選擇具備長期價值的市心核心，不僅是對資產保值的考量，更是對生活品質的堅持。閎基建築以「環環相扣，建築最親密的互信關係」為品牌核心精神，延續「鑲嵌自然、萬物相擁」的理念，讓建築成為連結人與城市的橋樑。在理性與品質並重的購屋時代，「閎基鑲湧」以實力回應市場，成為大新竹地區購屋族心中的首席理想之選，將於近期公開銷售。

【閎基鑲湧】 城隍商圈・26–38坪水岸景觀宅

即刻預約｜https://go.hiyes.tw/ET1029

禮賓專線｜03-531-5588

投資興建｜閎基建築機構－禾逸開發股份有限公司

建築代銷｜海悅機構－海宇國際股份有限公司

