ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

竹市中山路新案稀缺　城隍商圈加持「閎基鑲湧」成焦點

新竹,城隍商圈,閎基鑲湧,換屋,買房（圖／業者提供）

▲城隍商圈。

圖、文／閎基鑲湧提供

自住買盤回歸本質 理性換屋更聰明的選擇
新竹受惠科技產業發展，科技人才持續進駐新興科技園區、重劃區，也順勢推升了新竹市區換屋需求。許多原本居住於蛋白區或市中心老屋的家庭，開始尋求兼具空間升級與生活機能完善的住宅產品。對他們而言，購屋的重點已不再是追求「坪數更大」，而是追求「生活更好」。除了更注重建築品質與結構安全，也更加看重生活圈的休閒舒適度，與地段的長期保值性。在理性購屋的時代，「住得久、住得好」不僅是一句口號，更是新世代家庭對居住品質的真實信念。

城隍商圈Ｘ市心水岸 資產不敗的關鍵坐標
在眾多買房條件中，「地段」與「機能」始終是決定價值的關鍵因素。城市中心的成熟機能與交通便利性，不僅能讓生活更有效率，也代表著房產穩定增值潛力。位於新竹市心的「閎基鑲湧」，擁有城隍、經國、經國三商圈的完善機能。相較於郊區的大坪數規劃，精華地段的小坪數產品反而更受理性買盤青睞。對於希望兼顧生活便利與資產穩定的家庭而言，市中心才是最安心的選擇。

新竹,城隍商圈,閎基鑲湧,換屋,買房（圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲經國商圈。

市心水岸稀缺小坪數 景觀與機能一次擁有
新竹房市近年持續蓬勃，但市中心的水岸住宅多以大坪數為主，對於小家庭或首購族而言，能同時兼顧景觀視野與生活機能的產品並不多。在這樣的市場背景下，「閎基鑲湧」以26至38坪的中小坪數規劃，切中水岸小坪數的稀缺需求，為都會家庭提供兼具景觀、機能與生活平衡的理想選擇。

新竹,城隍商圈,閎基鑲湧,換屋,買房（圖／業者提供）

▲台溪親子公園。

基地坐落於竹市核心中山路、客雅溪附近，環繞六大公園綠意，展現自然與都會共生的宜居氣質；生活圈涵蓋經國、城隍、遠百三商圈，日常採買、休閒與交通機能一應俱全。建築外觀如裙擺般層層疊起，隨風與綠意於城市間翩然起舞；基座設計猶如鑽石切割，對應八心八箭的完美比例鑲嵌於20層樓高的城市地標，結構導入日本住友制震壁系統與雙核柱設計，大幅提升建築安全與耐震性能。室內格局講究採光、通風與坪效利用，動靜分區明確，讓空間在實用與享受之間取得完美平衡。新竹,城隍商圈,閎基鑲湧,換屋,買房（圖／業者提供）

▲和平公園。

長期價值仍在市心 現代家庭渴望住得久、也住得好
選擇具備長期價值的市心核心，不僅是對資產保值的考量，更是對生活品質的堅持。閎基建築以「環環相扣，建築最親密的互信關係」為品牌核心精神，延續「鑲嵌自然、萬物相擁」的理念，讓建築成為連結人與城市的橋樑。在理性與品質並重的購屋時代，「閎基鑲湧」以實力回應市場，成為大新竹地區購屋族心中的首席理想之選，將於近期公開銷售。

【閎基鑲湧】 城隍商圈・26–38坪水岸景觀宅
即刻預約｜https://go.hiyes.tw/ET1029
禮賓專線｜03-531-5588
投資興建｜閎基建築機構－禾逸開發股份有限公司
建築代銷｜海悅機構－海宇國際股份有限公司
 

關鍵字：新竹城隍商圈閎基鑲湧換屋買房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

竹市中山路新案稀缺　城隍商圈加持「閎基鑲湧」成焦點

新竹受惠科技產業發展，科技人才持續進駐新興科技園區、重劃區，也順勢推升了新竹市區換屋需求。許多原本居住於蛋白區或市中心老屋的家庭，開始尋求兼具空間升級與生活機能完善的住宅產品。對他們而言，購屋的重點已不再是追求「坪數更大」，而是追求「生活更好」。除了更注重建築品質與結構安全，也更加看重生活圈的休閒舒適度，與地段的長期保值性。在理性購屋的時代，「住得久、住得好」不僅是一句口號，更是新世代家庭對居住品質的真實信念。

3小時前

【廣編】門面為地址外觀即名片　站出來就是中華大道風景線

台北雙子星繁花勝景，千億建設贏接西區國門榮華，橡樹建設在土地取得不易的西區門戶，打造一座不穿制服的建築「貴麗」，不只對坐首都心臟核心台北雙星，還有百年政經中心博愛特區。

3小時前

造價年增率創9年新低　信義：推升房價「故事已結束」

造價趨緩，前3季工程物價指數平均年增率僅剩下0.8%，寫下9年新低。信義房屋專家表示，造價上漲再推升房市的故事應該已經結束，但短期內可能成本也難以下降。建商業者則表示，雖然原物料漲幅趨緩，但人力成本仍高，缺工狀況依舊。

3小時前

從營收掛蛋到大規模售地　三地集團：施工交屋如常

三地集團鍾家大規模釋地，引來外界揣測該公司可能會因財務問題導致建案停工，或影響交屋進度，三地證實，售地用來增加現金水位，對建案毫無影響。對此，專家分析，此次釋出的土地多為鍾家個人或非上市公司體系的土地，應為短期財務調整。

4小時前

單總價直追7期！　單元二豪宅頂樓再現9字頭交易

單元二重劃區房價由陸府「續森」領頭，根據預售屋實登揭露，頂樓戶成交1.02億元，拆算單價92.75萬元，創下地區高標。專家認為，單元二房價七期化，未來差距將越來越小。

4小時前

三地集團私下釋地清單外流　副董證已售出百億

2008年成立的三地集團，創辦人鍾嘉村白手起家，低調躍升「南台灣大地主」，然而鍾嘉村日前因案遭羈押，集團瞬間進入震盪期，近日三地流出一張土地清單，一次釋出全台14筆、合計3萬3521.6坪土地、約200億元，該公司證實，賣地用來充實營運資金，已售出百億元。

5小時前

內湖人每坪35萬買「猛鬼大樓」　在地稱便宜：那戶並不凶！

被稱為「第一猛鬼大樓」的「錦新大樓」總計309戶，近1年每坪均價47萬元。不過最新交易的9樓戶僅成交35萬元，雖不是史上最低價，但也低於近期行情許多。在地人表示，該戶應無發生過非自然死亡，對於3字頭成交也頗為驚訝。

7小時前

冷市逆襲！地段實力+價格誠意　台中12期「勝美上安」熱銷衝榜

根據內政部統計，2025上半年全台建物買賣移轉棟數，創下近8年來新低。儘管房市整體一片冷清，但在台中12期仍竄起一股火熱買氣。區內新案「勝美上安」憑藉地段實力與價格誠意，逆勢開出紅盤，自5月公開以來持續熱銷，穩坐大台中成交榜前段班。

7小時前

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。

7小時前

建商不開工、銀行不放款　建商曝房市陷「三不」僵局

房市供給面寒風刺骨！中央銀行公佈9月建築貸款餘額，已連續3個月下滑、年增率更罕見轉為負值，為近9年首見，印證市場上「建商不開工、銀行不放款」的現象正全面蔓延。中部建商有感，「案子送半年還沒過！」，嘆銀行態度消極。

8小時前

【死守肉肉！】貪吃貓偷吃滑蛋牛肉被主人抓到不肯放XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主欠貸又繳不出管理費　中科燒..

開除濕機「人不能待在室內？」台..

月薪5萬也不夠！　一表揭六都「..

三地集團私下釋地清單外流　副董..

不再是六都唯一沒捷運！　藍線最..

12億「陶朱隱園」不是最狂！　..

長孫想賣嘉義祖厝「老家炸鍋」嘆..

童子賢看好高雄！和碩登陸大駁二..

家樂福關店再+1！台中清海店傳..

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃..

ETtoday房產雲

最新新聞more

城隍商圈加持「閎基鑲湧」成焦點

門面為地址外觀即名片

造價年增率創9年新低　信義：推..

從營收掛蛋到大規模售地　三地集..

單總價直追7期！　單元二豪宅頂..

三地集團私下釋地清單外流　副董..

內湖人每坪35萬買「猛鬼大樓」..

冷市逆襲！「勝美上安」熱銷衝榜

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC..

建商不開工、銀行不放款　建商曝..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366