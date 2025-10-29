ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大江購物中心北側要蓋社宅　推年青族群共享房型

▲中壢區大江購物中心北側要蓋社宅　

▲內壢段社宅正面模擬圖。（圖／住宅發展處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府持續推動社會住宅政策，住宅發展處即日起辦理-中壢區「內壢段社宅統包工程案」公開閱覽，基地鄰近大江購物中心，預計興建250戶社宅，邀請業界先進對招標文件草案提出寶貴意見，共同充實、完備文件內容，預計11月底前正式公告上網招標。

▲中壢區大江購物中心北側要蓋社宅　

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲內壢段社宅基地位置。（圖／住宅發展處提供）

內壢段社宅為桃園市政府在中壢區推動的第5案，位於大江購物中心北側，東側接鄰內定大江公園，西側鄰新街溪，視野良好，基地面積約5,000平方公尺。興建需求總樓地板面積3萬平方公尺以上，規劃地上11層，約250戶社宅，包含一房型規劃占一半的戶數約125戶，其中包括了約60戶提供給青年學子族群的共融經濟房型，此類房型提供個人的衛浴和房間，但強調共享廚房、客廳的概念，打造完整的共享空間，類似設計在北歐非常盛行，鼓勵居民要有互助的概念；另二、三房型配為30%及20%，以滿足家庭與多元族群需求。

本案面南側12米計畫道路側規劃店鋪空間，低樓層結合社會福利設施與社區公共空間。另外，建物規劃要取得銀級綠建築、銅級智慧建築及建築能效1+、耐震標章、無障礙建築等多項標章，提升生活品質與機能。住宅發展處表示，公開閱覽期間即日起至11月3日止，相關資料可至政府電子採購網下載參閱。

關鍵字：大江購物中心社宅年青族群共享房型

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大江購物中心北側要蓋社宅　推年青族群共享房型

桃園市政府持續推動社會住宅政策，住宅發展處即日起辦理-中壢區「內壢段社宅統包工程案」公開閱覽，基地鄰近大江購物中心，預計興建250戶社宅，邀請業界先進對招標文件草案提出寶貴意見，共同充實、完備文件內容，預計11月底前正式公告上網招標。

1小時前

竹市中山路新案稀缺　城隍商圈加持「閎基鑲湧」成焦點

新竹受惠科技產業發展，科技人才持續進駐新興科技園區、重劃區，也順勢推升了新竹市區換屋需求。許多原本居住於蛋白區或市中心老屋的家庭，開始尋求兼具空間升級與生活機能完善的住宅產品。對他們而言，購屋的重點已不再是追求「坪數更大」，而是追求「生活更好」。除了更注重建築品質與結構安全，也更加看重生活圈的休閒舒適度，與地段的長期保值性。在理性購屋的時代，「住得久、住得好」不僅是一句口號，更是新世代家庭對居住品質的真實信念。

8小時前

【廣編】門面為地址外觀即名片　站出來就是中華大道風景線

台北雙子星繁花勝景，千億建設贏接西區國門榮華，橡樹建設在土地取得不易的西區門戶，打造一座不穿制服的建築「貴麗」，不只對坐首都心臟核心台北雙星，還有百年政經中心博愛特區。

9小時前

造價年增率創9年新低　信義：推升房價「故事已結束」

造價趨緩，前3季工程物價指數平均年增率僅剩下0.8%，寫下9年新低。信義房屋專家表示，造價上漲再推升房市的故事應該已經結束，但短期內可能成本也難以下降。建商業者則表示，雖然原物料漲幅趨緩，但人力成本仍高，缺工狀況依舊。

9小時前

從營收掛蛋到大規模售地　三地集團：施工交屋如常

三地集團鍾家大規模釋地，引來外界揣測該公司可能會因財務問題導致建案停工，或影響交屋進度，三地證實，售地用來增加現金水位，對建案毫無影響。對此，專家分析，此次釋出的土地多為鍾家個人或非上市公司體系的土地，應為短期財務調整。

9小時前

單總價直追7期！　單元二豪宅頂樓再現9字頭交易

單元二重劃區房價由陸府「續森」領頭，根據預售屋實登揭露，頂樓戶成交1.02億元，拆算單價92.75萬元，創下地區高標。專家認為，單元二房價七期化，未來差距將越來越小。

9小時前

三地集團私下釋地清單外流　副董證已售出百億

2008年成立的三地集團，創辦人鍾嘉村白手起家，低調躍升「南台灣大地主」，然而鍾嘉村日前因案遭羈押，集團瞬間進入震盪期，近日三地流出一張土地清單，一次釋出全台14筆、合計3萬3521.6坪土地、約200億元，該公司證實，賣地用來充實營運資金，已售出百億元。

11小時前

內湖人每坪35萬買「猛鬼大樓」　在地稱便宜：那戶並不凶！

被稱為「第一猛鬼大樓」的「錦新大樓」總計309戶，近1年每坪均價47萬元。不過最新交易的9樓戶僅成交35萬元，雖不是史上最低價，但也低於近期行情許多。在地人表示，該戶應無發生過非自然死亡，對於3字頭成交也頗為驚訝。

13小時前

冷市逆襲！地段實力+價格誠意　台中12期「勝美上安」熱銷衝榜

根據內政部統計，2025上半年全台建物買賣移轉棟數，創下近8年來新低。儘管房市整體一片冷清，但在台中12期仍竄起一股火熱買氣。區內新案「勝美上安」憑藉地段實力與價格誠意，逆勢開出紅盤，自5月公開以來持續熱銷，穩坐大台中成交榜前段班。

13小時前

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。

13小時前

【圓滿落幕】燕子口堰塞湖壩體潰散　下游無災情...警戒正式解除

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

大江購物中心旁蓋社宅　推共享房..

三地集團私下釋地清單外流　副董..

童子賢看好高雄！和碩登陸大駁二..

屋主欠貸又繳不出管理費　中科燒..

開除濕機「人不能待在室內？」台..

社區收「帶看費1000塊」房仲..

不再是六都唯一沒捷運！　藍線最..

大統第三代罕現身　宣布與日本H..

黃立成脫口6字　她笑：陶朱隱園..

汐止麥當勞撤出2年半回來了！　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

大江購物中心旁蓋社宅　推共享房..

城隍商圈加持「閎基鑲湧」成焦點

門面為地址外觀即名片

造價年增率創9年新低　信義：推..

從營收掛蛋到大規模售地　三地集..

單總價直追7期！　單元二豪宅頂..

三地集團私下釋地清單外流　副董..

內湖人每坪35萬買「猛鬼大樓」..

冷市逆襲！「勝美上安」熱銷衝榜

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366