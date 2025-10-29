大江購物中心北側要蓋社宅　推年青族群共享房型

▲內壢段社宅正面模擬圖。（圖／住宅發展處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府持續推動社會住宅政策，住宅發展處即日起辦理-中壢區「內壢段社宅統包工程案」公開閱覽，基地鄰近大江購物中心，預計興建250戶社宅，邀請業界先進對招標文件草案提出寶貴意見，共同充實、完備文件內容，預計11月底前正式公告上網招標。

▲內壢段社宅基地位置。（圖／住宅發展處提供）

內壢段社宅為桃園市政府在中壢區推動的第5案，位於大江購物中心北側，東側接鄰內定大江公園，西側鄰新街溪，視野良好，基地面積約5,000平方公尺。興建需求總樓地板面積3萬平方公尺以上，規劃地上11層，約250戶社宅，包含一房型規劃占一半的戶數約125戶，其中包括了約60戶提供給青年學子族群的共融經濟房型，此類房型提供個人的衛浴和房間，但強調共享廚房、客廳的概念，打造完整的共享空間，類似設計在北歐非常盛行，鼓勵居民要有互助的概念；另二、三房型配為30%及20%，以滿足家庭與多元族群需求。

本案面南側12米計畫道路側規劃店鋪空間，低樓層結合社會福利設施與社區公共空間。另外，建物規劃要取得銀級綠建築、銅級智慧建築及建築能效1+、耐震標章、無障礙建築等多項標章，提升生活品質與機能。住宅發展處表示，公開閱覽期間即日起至11月3日止，相關資料可至政府電子採購網下載參閱。