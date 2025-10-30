ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

928北市唯一百億案　建商自曝：若去年賣「單價加20萬」

▲▼ 科達大巨蛋案 。（圖／記者項瀚攝）

▲「杜拜藝術館」每坪開價153萬元，建商透露，若是去年市場順暢時推案，開價可到170萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市松山區預售房價差距大，單價從100~250萬元，市調指出八德路單價約在150萬元，近期陸續出現大型重建案，屬於松山中的「脫胎換骨區」。其中包括「杜拜藝術館」，建商透露，該案每坪開價153萬元，但若是去年市場順暢時推案，開價可到170萬元。

松山區屬台北市蛋黃區，區內新案價差不小，觀察今年預售實價登錄資料，最低成交單價為南京東路五段的「沐青」的102萬元，最高價為慶城街上的頂級豪宅「勤美璞真城仰」250萬元。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「松山富人區」主要是指慶城街、敦化北路沿線，規劃不少頂級豪宅，單價站上200萬元以上，而觀察市容較老舊的八德路三、四段，陸續出現規模不小的都更案，算是松山區中的「脫胎換骨區」。

舉例來說，先前公開銷售的「利晉·崧喆」位於八德路四段，基地512坪，總銷88億元，每坪成交均價抓在145萬元。另外，即將公開的「杜拜藝術館」位於八德路三段，基地537坪，總銷100億元，每坪開價153萬元。

《591新建案》調查，當前房市冷清，建商推案相當保守，今年928檔期台北市只有1場百億新案，即為「杜拜藝術館」，該案規劃2棟地上14、15層建築，共252戶住家，以15~16坪、18~22坪為主力。

▲▼ 科達建築董事長賴建程 。（圖／記者項瀚攝）

▲賴建程表示，相信現在就是房地產市場最低谷的時候。（圖／記者項瀚攝）

科達建築董事長賴建程表示：「相信現在就是房地產市場最低谷的時候，現在進場，能買到近3~4年以來最好的價格，以杜拜藝術館案來說，如果在去年景氣好的時候推，開價可達170萬元以上、底價隨便也要160萬元，但現在只開153萬元，是現在實價登錄的均價。」

賴建程強調：「景氣好的時候，要買重劃區，一案疊一案，價格很快就上去；景氣不好的時候該選舊市區，供給穩定，新案賣完就是沒有了。」

