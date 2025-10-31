露台戶是地雷？一票過來人現身「使用頻率曝」　專家揭1關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

常聽人說「露台戶是地雷」，不過一名網友分享自己住一年心得，認為露台戶未必扣分，重點在樓層、坐向與維護方法。對此，信義房屋專家也表示，露台戶價值會因樓層、景觀與使用彈性而增減，主要是考慮住戶是否願意投入維護。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「露台戶未必不好」，常聽說露台戶是地雷，但他認為那是低樓層且正上方樓層為陽台才是。他就分享一種露台戶很不錯，「對到樓上的是小窗，要特別墊腳探頭才看得到，不易向下丟物且可避開隱私。」

他指出，若樓上只是小窗，不易向下投擲，且地面能做防潑處理、鋪塑木拼接，平日用強力水柱沖洗即可；養狗、種植綠化能提升使用率與隱私；甚至挑對坐向，碰到颱風也能降低風害風險。

貼文引發討論，「低樓層露台戶就是不好」、「台灣氣候一年有半年可以用，回憶無價」、「專用露台就是負責修繕的風險而已，最好定期維護排水跟防漏水，持有成本較高就看自己需求。」

還有過來人分享，「我家露台除了種花種樹，兩年只烤了一次肉，平常刷地毯」、「這種戶別本來就比較適合閒暇時間多的人，我家冬季還會燒木頭來玩，順便煮開水泡茶」、「風雨都得考慮 ，我都拿來放一堆防水置物箱塞雜物」、「低樓層露台戶：爛；頂樓露台戶：超讚。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，露台戶價值會因樓層、景觀與使用彈性而增減。高樓層的露台因視野與私密性較佳，通常可視為加分；低樓層則需留意安全與落塵問題。購屋者應把排水、防水與日常維護成本納入總持有成本計算，若以自住且有固定整理計畫，露台可明顯提升生活品質與使用率。