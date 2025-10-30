ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

誠信經營與AI創新並進　東森房屋榮獲第79屆商人節「優良商號獎」榮耀

▲▼ 誠信經營與AI創新並進　東森房屋榮獲第79屆商人節「優良商號獎」榮耀 。（圖／東屋）

▲東森房屋榮獲第79屆商人節「優良商號獎」殊榮，展現品牌長年深耕市場、堅持誠信服務與推動數位創新的成果。

圖、文／東森房屋

為推行商業道德及商場禮貌運動，臺北市商業會特舉辦「優良商號」選拔，今(29)日於台北市中油國光會議廳舉行第79屆商人節暨表揚大會頒獎典禮，東森房屋再度脫穎而出，榮獲「優良商號獎」殊榮，展現品牌長年深耕市場、堅持誠信服務與推動數位創新的成果。

▲▼ 誠信經營與AI創新並進　東森房屋榮獲第79屆商人節「優良商號獎」榮耀 。（圖／東屋）

▲東森房屋將持續以誠信為本、科技為翼，深化AI應用，協助消費者與從業人員在不動產服務中獲得更高效率與更好體驗，引領房仲業邁向AI智慧化的新時代。

「優良商號獎」為全國商界的重要榮譽，評選標準涵蓋企業信譽、經營績效、社會責任與創新作為。東森房屋以穩健的品牌治理、專業的房仲服務，以及積極推動AI數位轉型的表現脫穎而出，成為今年不動產經紀業的代表性企業之一。
東森房屋自成立以來，即秉持誠信、守法、專業、在地的服務精神，把每位東森房屋客戶之權益放在第一位。致力於保障消費者交易安全，傾聽每位消費者的心聲，也不斷精進公司員工的專業訓練，使每位東森房屋夥伴，繼續提供優質及安全的房屋買賣服務。

近年來，東森房屋以「AI科技 × 以人為本」的核心精神，積極導入AI技術，推出「AI小秘書」系統協助經濟人員進行物件分析、行銷管理與客戶追蹤，大幅提升作業效率與成交精準度。同時整合集團資源，串聯分眾傳媒、東森消費聯盟、東森保險代理、東森購物、自然美、東森寵物等生活服務，打造以會員為核心的全方位生態圈，實踐「從房產到生活」的一站式服務願景。

東森房屋總經理林境寬表示，這項榮耀不僅是對東森房屋企業經營的肯定，更象徵品牌持續創新的決心。未來將持續以誠信為本、科技為翼，深化AI應用，協助消費者與從業人員在不動產服務中獲得更高效率與更好體驗，引領房仲業邁向AI智慧化的新時代。

