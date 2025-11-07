你家超過30年了嗎？政府砸50億救老屋　「老宅延壽」雙北先開跑

▲老宅延壽說明會，年底雙北率先登場，優化民眾居家安全。（圖／內政部國土署，下同）



記者董美琪／綜合報導

內政部日前的部務會報中，由國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫規劃情形」。部長劉世芳表示，該計畫將優先針對人口稠密且老宅比例較高的雙北地區率先推動，第一波將在台北市與新北市辦理12場巡迴說明會，並視執行情況擴及其他4都及老屋密集地區，如新竹縣市、基隆市、彰化縣等，盼能加速老舊住宅的安全與機能改善。

劉世芳指出，總統已於10月23日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列50億元特別預算專款，用於推動「老宅延壽」相關工作。計畫將在3年內協助約500棟屋齡30年以上、樓層介於4至6樓的集合住宅，以及6樓以下透天住宅，進行結構修繕與友善設施增設，改善高齡建物的安全與居住品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

內政部說明，老宅延壽補助項目包含：建物公共區域管線更新、立面修繕（含磁磚）、屋頂防水、新增升降設備及無障礙設施；室內部分則補助扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等。計畫預期可有效解決外牆磁磚脫落、設施老化等問題，延長老宅使用年限，提升整體居住安全。

為讓民眾充分了解相關補助內容與申請程序，內政部將於區民活動中心、宮廟、區公所等地辦理說明會，並透過地方民政系統積極宣導。年底前，中央也將成立「老宅延壽中央顧問團」，以「簡化行政程序、導入專業輔導」為原則，協助地方與民眾處理實際修繕問題。

此外，內政部表示，已同步啟動《危老條例》修法作業，將增訂「老宅延壽修繕機制」並檢討相關獎助措施。未來除既有的公辦與民辦都更外，亦將研議擴大推動「自主更新」方案，建立「修繕」與「重建」雙軌並行機制，期盼透過多元管道，共同改善國內老舊住宅安全與居住環境。