婚後房產登記老婆名「怕變草仔粿」　代書指2關鍵決定怎麼分

▲男星范姜彥豐突然毀滅性爆料，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自Facebook／范姜彥豐Zack）

記者張雅雲／高雄報導

男星范姜彥豐突然毀滅性爆料，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿婚內出軌，並直指是王子（邱勝翊）介入破壞，風暴持續延燒，范姜透露，婚後雙方一起負擔的房產，是登記在粿粿名下，就有不少男性直言，「男生把房子登記老婆，不怕『草仔粿』嗎？」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

范姜彥豐拍片爆料，老婆粿粿婚內出軌棒棒堂成員王子，稱自己看到證據後內心徹底崩塌，自嘲自己「才是戴綠帽的小丑」，炸裂整個娛樂圈。

隨事件發酵，討論方向逐漸從感情挪移到財產，尤其他們婚後雙方一起負擔的房產，是登記在粿粿名下，引來不少男性直言「把房子登記給老婆，不怕『草仔粿』嗎？」也有不少人好奇，夫妻婚後合力購屋，卻登記在另一半名下，離婚時，房子到底算誰的？

宏國地政代書楊翊晟解釋，外界普遍誤以為「看登記人就是誰的房子」，但法律實務完全不是這樣。他直言，真正關鍵只有2件事，「錢從哪裡來？」、以及「是否屬於婚後共同財產？」

▲若房子是夫妻婚後共同購買，離婚時另一方可請求分得房屋價值的一部分。（示意圖／記者張雅雲攝）

楊翊晟指出，若房子是夫妻婚後共同購買、頭期款或房貸都靠雙方婚後所得支付，即使只登記在其中一方名下，仍屬於「夫妻共同努力成果」。

此情況下，即使婚後房子登記在對方名下，離婚時另一方可請求分得房屋價值的一部分，最常見案例是房子仍歸登記者，但另一方可取回婚後共同支付金額的1/2。或是乾脆把房子出售後，把賣出的金額，扣除夫妻婚後的債務後再平均分配。

不過若購屋資金屬於太太或先生的「特有財產」，包含繼承、贈與或其他無償取得之財產、慰撫金，像是婚前存款、娘家資助、單方父母贈與等，就不會被列入夫妻剩餘財產，離婚時不需分配。他也提醒，夫妻若要避免糾紛，最重要的仍是購屋前先談好出資、權利歸屬並留下金流紀錄，比起事後爭議省下更多時間與情感成本。

