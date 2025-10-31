【廣編】不畏房市寒冬！928檔期北市百億指標案「杜拜藝術館」登場

▲科達建築董事長賴建程(中)宣布大巨蛋指標新案「杜拜藝術館」開賣，邀請不少藝人與主播站台，包括藝人炎亞綸(左起)、三立主播高毓麟、啦啦隊女神梓梓、鄉民女神鄔又曦，以及知性主播張宇(右起)、房產女神朱琦郁、時尚主播劉涵竹、蛇姬林采緹皆同台支持。

圖、文／科達建築

科達建築不畏房市冷！大巨蛋百億危老指標新案「杜拜藝術館」10/30宣布開賣，於阿樹國際旅店舉辦「全球百大名校CEO&超人氣女神團 VVIP名人賞記者會」，現場冠蓋雲集、星光熠熠，逾70位上市上櫃企業CEO、電視主播、時尚藝人、啦啦隊女神等貴賓出席，為建案站台熱身，顯見科達建築董座賴建程政商人脈強大，他也趁勢公布新案「正兩房開價2798萬元、1+1房則落在總價2388萬元」，同時也祭出「早鳥98折」讓利價，可望吸引搶攻北市門牌的自住客，一舉打響科達名號！

據591新建案調查，北市小豪宅預售案「杜拜藝術館」，不僅是今年928檔期台北市唯一百億新案，更被房市專家譽為2025下半年最期待的北市新案！本案基地面積537坪，鄰八德路三段、光復北路交叉口，全案100億、可售約45億元，規劃2棟地上14、15層建築，共252戶住家，可售137戶住家+1店面、63平面車位，以15~16坪1房+1空間、18~22坪2房為主力產品，主打「杜拜寶

格麗、空降大巨蛋」，標榜日歐美高規建材、耐震6級與銀級智慧綠建築，大信防水10年保固，更以總價2300多萬入手北市蛋黃區的優勢，尚未公開即引市場討論，並預計11/15舉辦建案說明會，目前累積逾130組客戶預約賞屋。