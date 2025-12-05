以為用78萬標到3140萬宅　夫妻收退款驚覺「買到泥土路」





▲夫妻以為買到一棟百萬美元出租宅，結果卻是一條泥土路。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

美國舊金山一對夫婦在拍賣會上砸下2.5萬美元（約新台幣78萬元），以為成功順利用超低價購入價值100萬美元（約新台幣3140萬元）的住屋，不但開心慶祝，還告知房客他們已經成為新房東，沒想到準備收租時卻收到市府退款，兩人這才驚覺當初買到的根本不是房子，而是一條泥土路，如今正想方設法要取消這筆交易。

舊金山標準報報導，這對夫妻霍林斯沃斯（JJ Hollingsworth）與梅吉亞（Alemayehu Mergia）參加房產拍賣會，以密封投標的方式，成功用2.5萬美元競標買下地址「1926 Kirkham St」的房產。不料，就在準備收第一筆租金之前，市府卻退回兩人所支付的過戶稅近8000美元（約新台幣25萬元）。

這讓夫妻倆心中警鈴大響，霍林斯沃斯向從事房仲行業的友人確認後才發現，當初在拍賣會得標的項目，並非可欣賞金門大橋景色的2房3衛公寓，而是一條長83英尺、寬7英尺的泥土路，而此處還正好能看見原本想買的房子。

夫妻倆先是感到震驚、錯愕，隨後開始生氣。如今兩人正試圖辦理退款，討回當初的那筆錢。只不過這並非易事，推翻拍賣交易必須經過相關單位投票表決來決定，且過去只有一次先例。

當局堅稱拍賣過程都符合州政府規範，且有明確標示拍賣的土地。但這對夫妻仍表示，若相關單位不願幫忙，他們不排除採取法律行動。