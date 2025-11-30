ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

不少社區住戶「搶著當委員？」　過來人喊：99%都是利益驅動

▲▼ 孝親費,零用錢,人夫,開銷。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多社區每隔一段時間就要改選管委會，不過有網友觀察到，有些地方不僅沒人想當，反而還有人搶著當主委、副委，甚至為此吵架。他疑惑「委員照理說是無給職，為什麼還這麼多人想當？」懷疑背後可能有「什麼莫大的好處」，貼文掀起熱烈討論。

該名網友在PTT的home-sale板發文「擔任委員會的好處是什麼？」最近看到不少社區強迫住戶輪值或擔任委員，從主委、副主委、財務委員到安全、設備委員都有，但多半是無給職。「可是很多社區還是會搶著當，大家一一說自己非得當選不可的理由，甚至還吵起來。」他好奇，是否當委員有什麼利益存在。

留言區馬上有人搖頭，「沒有，你想太多」，指出多數人只是想守護自己的資產，不想社區放爛，「我們主委雖有減免管理費，依然沒人想當」、「做功德的啦，跟當兵一樣，總有一天輪到你」、「遇到有問題的總幹事真的會氣死」。

另有網友補充，「大型社區經費高、比較有得撈，小社區反而沒人要當。」「也是有好心人真的是為社區服務，但有些就真的太誇張」、「沒好處，剛交屋的新社區問題超多要處理，如果是那種已經運作很久，經費又足夠的大型社區，就很有可能撈油水。」

但也有人透露，「接觸廠商本身就有一堆水，有些大樓帳目還是不公開的」、「好處就是有認識在做大樓維護的，可以賺介紹費」、「發包工程給熟人收回扣」、「百分之99的人類的活動，都是利益驅動！」

