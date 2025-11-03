「大家哇哇叫！」　花蓮民宿停歇業逾200家

▲國人瘋出國，加上花蓮近年天災不斷，影響民眾前往遊玩意願，使得住宿率、觀光收入減少。圖為花蓮東大門。（圖／資料照／CTWANT提供）

花蓮觀光蕭條，不只店家受影響，最直接受到衝擊的還是旅宿業者。根據觀光署統計，今年1~6月，花蓮民宿平均住房率僅15.5%，一般旅館住房率也僅25.5%。到了7、8月，平均住房率也未過半，業者說，「明明就是暑假旺季，卻沒人，大家都哇哇叫！」根據CTWANT記者調查，自去年403地震至今已有超過200家旅宿業申請停業或歇業，同時有多家旅館出售中。

根據觀光署營運報表統計，今年1~6月，花蓮民宿平均住房率僅15.5%，低於全台的22.7%，平均房價落在1,893元；一般旅館平均住房率僅25.5%，低於全台的49.3%，平均房價落在2,296元；觀光旅館平均住房率略高，有35.4%，但同樣是低於全台平均的62.37%，平均房價落在6,231元。

花蓮近10年可說是多災多難，每隔2年必有大事發生。2016年起陸客團大幅減少，花蓮觀光從全盛走下坡，2018年206地震，花蓮市區包括統帥大飯店等多處大樓倒塌；2020年疫情爆發，2021年太魯閣火車出軌；2022年沒有負面事件發生，國旅暢旺；但到了2023年國境解封，大家開始報復性出國，觀光人潮一路下探。

▲403強震讓花蓮不少建物、旅館、店面都受損、歇業，圖為位於花蓮市區金三角商圈的富凱飯店，如今已拆除成為機車停車場。（圖／資料照／CTWANT提供）

2024年403地震又是多處大樓倒塌受損，今年再碰上洪水，「這幾年花蓮運氣不是很好，人一直沒辦法完全進來。花蓮以觀光為主，觀光沒有起來什麼都不用講。」奇檬子民宿老闆娘楊上慧就感嘆。

「花蓮以七星潭或靠海的旅宿業較為熱銷，再來訂房才會溢到花蓮市區、吉安鄉，現在都滿不到市區！」楊上慧表示，「今年7、8月，大家都哇哇叫，明明就是暑假旺季，卻沒有人，以前連假都會客滿，現在都不會了。」「就連10月有3個連假，人潮、住宿率也不如預期，連假只有5成，周間可能只剩3成。」其中絕大部分為鏟子超人所貢獻。

她再以春節住房舉例，以往春節房價都是定價銷售，一間雙人房4,000元，4人房約6,000元，幾乎都是滿房；現在春節雙人房只敢賣2,000元，維持一般旺季房價水準，才有機會客滿。

▲CTWANT記者實際網路搜尋，發現目前還有營運的花蓮杰克山莊大飯店，也以9800萬元掛售中。（圖／翻攝台灣房屋網站）

記者也向花蓮縣觀光局調取住宿率，發現除了像是福容、太魯閣晶英、遠雄悅來、瑞穗天合等大型知名飯店，暑假住房率皆有5成以上水準外，民宿及一般旅館業者都較為辛苦，7、8月平日住宿率約3~4成，假日約4~5成。

根據花蓮民宿協會統計，花蓮民宿業者自去年403地震至今年9月底，已有超過200家業者申請歇業或停業。一位民宿業者苦嘆，「以前大家都來開民宿，現在大家都要拋(售)民宿！」

洄瀾地產公司負責人柯嘉忠就觀察，火車站附近有多家旅店，地點非常好，生意卻很差，平常沒什麼人，大廳電燈也不點了，看起來就像沒營業；據他所知，有的旅館甚至只接團客生意才開門營業，直接放棄散客市場，或是乾脆改建成套房出租。

而柯嘉忠的一位朋友，本來專門租別人的農舍經營民宿，現在也經營不下去，只能看屋主願不願意降租，目前已關了好幾家民宿。

記者實際網路搜尋「花蓮旅館出售」，也確實跳出多筆掛售廣告，包括目前正在營運中的花蓮杰克山莊大飯店，也以9800萬元出售中。

▲花蓮業者盼中央與地方政府能多規劃相關振興方案與活動舉行，為花蓮帶動觀光人潮。圖為花蓮太平洋縱谷半程馬拉松，吸引不少外國旅人來參賽。（圖／資料照／CTWANT提供）

花蓮經營女王萬歲、白金漢宮2家民宿的業者郭太太就表示，現在經營民宿只能當副業，大多民宿老闆都要轉型，或是另外再發展其他主業維持收入，以她為例，就還有從事數位行銷、平時寫寫標案。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾最後也表示，這段時間花蓮觀光受到很多因素影響，民眾出遊考量多，因此很感謝觀光署推出「1+1」振興旅遊方案，盼以抽獎活動帶動人氣，也希望光復鄉趕快恢復原來風貌，「花蓮還是非常安全的，請大家有空來走走，支持國旅和地方經濟。」

