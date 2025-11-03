史上最複雜都更案再傳新進度　首批改建案脫手價飆9字頭

▲永和大陳區內第一批建案「勝開大地」已是屋齡5年社區，最高成交單價已達95萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

堪稱史上產權最複雜、規模最大的「永和大陳都更案」，第一批改建案為單元2的「勝開大地」，該案在約8年前推出，現已是屋齡5年社區，如今成交單價已達95萬元。而大陳地區睽違8年，將再有新案推出，專家預估成交單價站上百萬大關。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

被稱為全台最複雜都更案的「永和大陳社區」，全區面積超過8公頃，共分成7個單元，其中單元單元2最先完成，並在約8年前推案，現在已是屋齡約5年的社區「勝開大地」。

事實上，近年永和房價大漲，新案出現單價百萬元，而這塊大陳都更案開發面積大，被視為「永和最大利多」，推案價格被期待，市場預期上看百萬元，成為永和最貴的一區，而將最先推案的將是單元6的「漢皇River Sky」，市調指出該案可能在年底前推出，接下來一場則可能是單元3的皇翔案。

觀察實價登錄，「大陳利多」似乎已早開始發酵，區內第一建案，也就是單元2的中古社區「勝開大地」出現多筆單價約95萬元交易，其中26樓戶權狀約32.5坪、總價2350萬元，前屋主僅不到3年，帳面就會獲利36.8%，相當驚人。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「永和地狹人稠，新推案相當稀少，尤其是千坪以上基地的大案更是寥寥可數，供需結構健康，推升新案價碼漲幅顯著，雖然大陳案量體大，但其為都更案，不少量體將由地主分回，且各家開發商不是在同一時間推案，應不用太過擔心供給過剩問題。」

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜觀察，除了「勝開大地」站上9字頭，大陳都更案周圍也有其他屋況不錯的社區出現9字頭新高價，像是「雍河院」在今年以每坪91萬元寫下新高、「三輝雙子星」更早在去年就達逼近百萬元大關行情。





▲鄰近永和大陳的中古社區「雍河院」，屋齡已超過10年，在今年以每坪91萬元成交寫下社區新高。（圖／記者項瀚攝）

