ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

史上最複雜都更案再傳新進度　首批改建案脫手價飆9字頭

▲▼ 永和 。（圖／記者項瀚攝）

▲永和大陳區內第一批建案「勝開大地」已是屋齡5年社區，最高成交單價已達95萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

堪稱史上產權最複雜、規模最大的「永和大陳都更案」，第一批改建案為單元2的「勝開大地」，該案在約8年前推出，現已是屋齡5年社區，如今成交單價已達95萬元。而大陳地區睽違8年，將再有新案推出，專家預估成交單價站上百萬大關。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被稱為全台最複雜都更案的「永和大陳社區」，全區面積超過8公頃，共分成7個單元，其中單元單元2最先完成，並在約8年前推案，現在已是屋齡約5年的社區「勝開大地」。

事實上，近年永和房價大漲，新案出現單價百萬元，而這塊大陳都更案開發面積大，被視為「永和最大利多」，推案價格被期待，市場預期上看百萬元，成為永和最貴的一區，而將最先推案的將是單元6的「漢皇River Sky」，市調指出該案可能在年底前推出，接下來一場則可能是單元3的皇翔案。

觀察實價登錄，「大陳利多」似乎已早開始發酵，區內第一建案，也就是單元2的中古社區「勝開大地」出現多筆單價約95萬元交易，其中26樓戶權狀約32.5坪、總價2350萬元，前屋主僅不到3年，帳面就會獲利36.8%，相當驚人。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「永和地狹人稠，新推案相當稀少，尤其是千坪以上基地的大案更是寥寥可數，供需結構健康，推升新案價碼漲幅顯著，雖然大陳案量體大，但其為都更案，不少量體將由地主分回，且各家開發商不是在同一時間推案，應不用太過擔心供給過剩問題。」

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜觀察，除了「勝開大地」站上9字頭，大陳都更案周圍也有其他屋況不錯的社區出現9字頭新高價，像是「雍河院」在今年以每坪91萬元寫下新高、「三輝雙子星」更早在去年就達逼近百萬元大關行情。

▲▼ 永和 。（圖／記者項瀚攝）

▲鄰近永和大陳的中古社區「雍河院」，屋齡已超過10年，在今年以每坪91萬元成交寫下社區新高。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字：永和大陳都更房價建案漢皇RiverSky勝開大地陳炳辰大家房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑「20億買股資金哪來？」

中工（2515）公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，之後股價大漲。今（3日）中工指，寶佳集團成員以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權。稍晚中工又再發一次聲明，對寶佳提出更強烈的質疑。

2小時前

北市信義都更！緊鄰101、大巨蛋　

國家住都中心日前宣布第四波公辦都更案「信義雅祥」公開招商，該案基地交通和生活機能相當便利，鄰近信義商圈、台北101等重要地標，總面積約928坪，如有意願參與請在明（2026）年1月22日前完成申請。

2小時前

北外環四期環評遭抗議！市府按計畫推工期　3區房價先發酵

台南都會區北外環道路第四期工程日前召開二次公聽會，卻有市民質疑環評不實，要求停工。對此，工務局強調，環境影響說明書之空氣品質監測位置，是依距離北外環四期工程300公尺以內敏感受體進行調查，依照環評執行，未來於施工及營運期間，均將依核定之環說書辦理環境監測，確保在地人居住品質。

3小時前

買墳場旁的公寓被笑「瘋了」　男10年後笑了：後悔只買2間！

馬來西亞房地產投資專家法依祖（Faizul）透過社群媒體發文分享投資故事，就在十多年前，他購入一間面向墳場、緊鄰廉價組屋的服務式公寓，「當年很多人第一反應都說我瘋了，現在我後悔只買了2間！」

4小時前

中國房市銷售下滑、房價連跌3年　財經媒體：市場陷入惡性循環

根據最新統計資料顯示，中國房地產市場仍陷低迷，不僅開發投資減少，商品房的銷售面積與金額也同步下滑，跌幅均創下近年新高。業界分析指出，房地產調整態勢短期內恐難逆轉。

4小時前

高低坐向現價差　梧棲新案單價下探21萬

海線房價紊亂，近期梧棲區新案「協勝港心」首波揭露7筆實登，其中一戶2樓38.25坪物件，拆算單價僅21.43萬元，引起討論，不過內行指出，該戶位於2樓又是大坪數4房物件，高低價差加上建商讓利，才會出現低價價差策略。

4小時前

存400萬想自己買房　「男友開口1提議」她猶豫了！全場勸退

一名女網友表示，存款達400萬元、年薪也有百萬，希望能買下屬於自己的房子。男友名下有一間由家人贊助購買的三房，但離她的工作地點遠，因此不打算搬過去住，目前考慮賣掉男友名下的房，兩人一起合買一間，但又擔心房子共同持有，未來會衍伸更多的問題，在愛情跟現實上無法抉擇。

5小時前

新青安買1900萬房！年收近100萬夫妻不敢生孩　出遊照全沒了

2023年政府推出新青安政策後，不少年輕人為成為「有殼一族」，於是下手買房，但由於台灣薪資普遍較低，普通上班族若買了房子，每月的貸款壓力可能讓人不敢亂花錢。就有一名網友分享表示，他的一對朋友夫妻年收入還不到100萬，在桃園青埔用新青安貸款買房後，夫妻倆的出遊照就全部消失了，如今更連生孩子的念頭都打消，只想趕快把房貸還完。

5小時前

10月移轉棟數止跌反增5.7%　全年面26萬棟保衛戰

六都10月買賣移轉棟數出爐，共計16989棟，月增5.7%、年減13.5%。信義房屋專家表示，股市衝上2.8萬點，對於房市氛圍雖偏向正面，這幾個月交易沒有再持續破底下探，房市有機會開始進入盤整期，全年打26萬棟保衛戰。

5小時前

同預算坪數！全場最愛「這種兩房格局」：兩衛真的是人生大事

房產專家何世昌日前在粉專「房產知識Buffet+」拋出一題民調，讓網友在相同預算、坪數下，選擇五種不同的兩房規劃。選項包含「2+1房1衛」、「2房2衛開放廚房」、「2房1衛有隔間廚房」等。不少人直呼「2衛浴必須」，話題引發討論。

5小時前

【車頭全毀】台南清晨嚴重車禍！　瑪莎拉蒂撞女騎士2人受傷 駕駛疑肇逃

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買..

花蓮倒店潮！　「鋼管紅茶」一天..

單元二新豪宅完工即轉手　屋主賺..

建案配「地上型停車場」　過來人..

寶佳趁亂「禿鷹掠奪」持股逾1成..

預售屋「僅賣3成」他憂建商自管..

神仙也落難　「守護地方47年」..

新青安買1900萬房！年收近1..

花蓮倒店潮！　半數房東住台北

「大家哇哇叫！」　花蓮民宿停歇..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑..

北市信義都更！緊鄰101、大巨..

北外環四期環評遭抗議！市府按計..

買墳場旁公寓被笑瘋了　男：後悔..

中國房市3年連跌！市場陷入惡性..

高低坐向現價差　梧棲新案單價下..

存400萬想自己買房「男友提1..

新青安買1900萬房！年收近1..

10月移轉棟數止跌反增5.7%..

同預算坪數！全場最愛這種「兩房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366