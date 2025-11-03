中工再轟寶佳「動機可議」　質疑「20億買股資金哪來？」

▲中工（2515）日前公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中工（2515）公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，之後股價大漲。今（3日）中工指，寶佳集團成員以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權。稍晚，中工又再發一次聲明，對寶佳提出更強烈的質疑。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，預計處分利益約1.18億元，至今經過了6天的交易日，中工股價天天上漲，前3天漲停板，股價6天大漲約40.3%，今（3日）收在15.65元，中工除了股價大噴出，成交也爆出大量。

今（3日）下午中工表示：「已收到堡新投資股份有限公司（寶佳集團成員）內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權，持股已逾1成，此舉已引發市場與公司治理之疑慮。」

中工表示：「因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦本公司經營權，影響本公司長期發展策略與經營自主，對此本公司保留相關法律權益。」

然而訊息一出，寶佳集團否認堡新投資公司為集團旗下公司。對此，中工在傍晚再度表示如下：

中華工程公司近期遭寶佳集團禿鷹掠奪公司經營權。據媒體告知，寶佳集團否認堡新投資公司為集團旗下公司，動機可議。

寶佳集團成員堡新投資股份有限公司在今年10月27日至30日，連續4天大量買進中工股票達10%以上，堡新公司資本額僅2億元（實收資本額為2千萬元），何以連續在4個交易日內耗資20億元以上大量買進中工股票，其購股資金來源為何，值得懷疑。

根據經濟部商工登記公示資料顯示，堡新投資股份有限公司於去年（2024年）12月10日成立，登記地址為寶佳集團同棟大樓內，公司登記負責人鄭斯聰，亦為現任寶佳集團旗下大華建設公司的董事長。

寶佳集團於去年威京集團沈慶京主席遭檢方以押人取供方式偵辦，沈慶京拒絕配合違法供述之後，中工合理懷疑，寶佳集團當時受政治司法影響，趁火打劫，去年年底左右，就已利用其他自然人及法人陸續買進中工股票，藉以規避申報程序，實已違反《證券交易法》相關規定。

中工鄭重呼籲：「檢調及主管機關調查堡新購股資金來源是否涉及不法。」