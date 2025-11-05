100%同意還拖2年！　內行揭都更最大黑洞：比蓋樓還慢

▲台北市老舊公寓林立，都更案卻往往一拖10年。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市老舊公寓林立，都更案卻往往一拖10年，究竟都更程序時間花到哪？最新一集《地產詹哥老實說》邀請品嘉建設創辦人胡偉良，揭露都更卡關的制度障礙，並給予實質的政策建議。

胡偉良直言：「都更分整合、審議、執行3階段，過去整合最耗時，現在卻是審議程序拖最久，甚至比實際施工還長，完全不合理。」他說：「行政程序互相掣肘，導致審議冗長，即使100%同意案，最快也要2年半，慢則10年。」

胡偉良指出：「審議階段承辦人員因牽涉人民權利而『過度謹慎』，光審查都更同意書就耗費數月，非常荒謬，台北市案量爆增，承辦人稀少且流動率高，形成惡性循環。」

胡偉良建議：「政府應簡化流程，同意書審查應快速，有問題直接駁回，百分百同意案不需過度審查，應著重資料備齊。」

央行信用管制也衝擊都更。胡偉良認為：「央行將都更與投機性產品混淆是錯誤觀念。」他強調，都更是「救命工程」、「環境改善工程」，非單純投資，呼籲央行將都更危老排除在集中度管制外，甚至應成立基金鼓勵。

▲胡偉良表示，台灣都更同意比例高於國外，建議降至2/3，環境惡劣公劃地區甚至可降至一半。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

此外，胡偉良建議政府應降低同意比例、調整稅制。他說：「台灣都更同意比例高於國外，建議降至2/3，環境惡劣公劃地區甚至可降至一半。」另外他也表示：「現行稅制老屋稅低、新屋稅高，讓長者難負擔，建議應像國外對老屋課較高稅，鼓勵改建。」

對於都更炒高房價的質疑，胡偉良解釋：「這是誤解。」他承認都更後房價可能增值1倍，但非單價炒高，新屋公設比、建築規格提升皆增加成本。

胡偉良指出：「過去3、4年台北市房價漲幅最低，正是都更量能釋放，有效平抑房價，都更才是真正平抑房價最有效的方法。」

▲胡偉良認為，都更才是真正平抑房價最有效的方法。（示意圖／ET資料照）



都更整合最無助環節是地主「獅子大開口」。胡偉良回憶：「早期釘子戶嘗甜頭後四處宣揚，導致更多人想當釘子戶，成為都更冗長主因。」

為打破此心態，他分享建商策略，「首先是早鳥優惠，鼓勵早簽約給優惠；第二是條件不變， 堅定告知後續條件絕不優於先前，打消觀望心態。」

最後，胡偉良給老屋地主忠告，他說：「若有實質建商來談，條件不錯，且居住環境不佳，建議趕快參加。」他強調：「改建後分回只會越來越少，因營建成本只漲不跌，在房價受限、成本上漲下，越早改建越得利，現在已是『建商選地主』時代，地主應改變心態，不要再觀望。」