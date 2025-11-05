ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

100%同意還拖2年！　內行揭都更最大黑洞：比蓋樓還慢

▲地震抖出建築危機 周錫瑋推防災性都更。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台北市老舊公寓林立，都更案卻往往一拖10年。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市老舊公寓林立，都更案卻往往一拖10年，究竟都更程序時間花到哪？最新一集《地產詹哥老實說》邀請品嘉建設創辦人胡偉良，揭露都更卡關的制度障礙，並給予實質的政策建議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析都更卡關的制度障礙。

胡偉良直言：「都更分整合、審議、執行3階段，過去整合最耗時，現在卻是審議程序拖最久，甚至比實際施工還長，完全不合理。」他說：「行政程序互相掣肘，導致審議冗長，即使100%同意案，最快也要2年半，慢則10年。」

胡偉良指出：「審議階段承辦人員因牽涉人民權利而『過度謹慎』，光審查都更同意書就耗費數月，非常荒謬，台北市案量爆增，承辦人稀少且流動率高，形成惡性循環。」

胡偉良建議：「政府應簡化流程，同意書審查應快速，有問題直接駁回，百分百同意案不需過度審查，應著重資料備齊。」

央行信用管制也衝擊都更。胡偉良認為：「央行將都更與投機性產品混淆是錯誤觀念。」他強調，都更是「救命工程」、「環境改善工程」，非單純投資，呼籲央行將都更危老排除在集中度管制外，甚至應成立基金鼓勵。

▲▼ 地產詹哥老實說 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲胡偉良表示，台灣都更同意比例高於國外，建議降至2/3，環境惡劣公劃地區甚至可降至一半。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

此外，胡偉良建議政府應降低同意比例、調整稅制。他說：「台灣都更同意比例高於國外，建議降至2/3，環境惡劣公劃地區甚至可降至一半。」另外他也表示：「現行稅制老屋稅低、新屋稅高，讓長者難負擔，建議應像國外對老屋課較高稅，鼓勵改建。」

對於都更炒高房價的質疑，胡偉良解釋：「這是誤解。」他承認都更後房價可能增值1倍，但非單價炒高，新屋公設比、建築規格提升皆增加成本。

胡偉良指出：「過去3、4年台北市房價漲幅最低，正是都更量能釋放，有效平抑房價，都更才是真正平抑房價最有效的方法。」

▲▼ 老屋,改建 。（圖／記者項瀚攝）

▲胡偉良認為，都更才是真正平抑房價最有效的方法。（示意圖／ET資料照）

都更整合最無助環節是地主「獅子大開口」。胡偉良回憶：「早期釘子戶嘗甜頭後四處宣揚，導致更多人想當釘子戶，成為都更冗長主因。」

為打破此心態，他分享建商策略，「首先是早鳥優惠，鼓勵早簽約給優惠；第二是條件不變， 堅定告知後續條件絕不優於先前，打消觀望心態。」

最後，胡偉良給老屋地主忠告，他說：「若有實質建商來談，條件不錯，且居住環境不佳，建議趕快參加。」他強調：「改建後分回只會越來越少，因營建成本只漲不跌，在房價受限、成本上漲下，越早改建越得利，現在已是『建商選地主』時代，地主應改變心態，不要再觀望。」

►央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？ 

►房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒 

►六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字：都更改建地主分配坪數釘子戶公寓老屋地產詹哥老實說品嘉建設胡偉良

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指1訊號嗅端倪

近期展露企圖心的寶佳機構，以15法人、自然人名義，迅雷不及掩耳買進中華工程（2515）股票，合計持股已超過10%。業內人士分析，從寶佳機構76間子弟兵，2025年獵地僅個位數來看，已知檯面上獵地，北中南合計僅4塊，總價不到60億元。

25分鐘前

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

新北市公辦更新號稱產權最複雜、最具規模的永和大陳都市更新案再度迎來好消息，永和大陳單元7於23日審議通過，為永和大陳都更重建拼圖再下一城。

35分鐘前

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪

寶佳資產團隊近年積極透過價值投資佈局上市公司版圖，鎖定中華工程（2515），一舉成為大股東。寶佳機構副董事長林家宏表示，股東行動主義並非「介入鬥爭」，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利，這比喊口號、發宣言更實在！」

59分鐘前

民生社區生活圈珍稀新案　鳴森大苑坐落核心靜巷

台北蛋黃區寸土寸金的精華地段，一直是購屋族群心中的理想住所，其中，民生社區生活圈更是無數人嚮往的宜居圈，這一區不同於其他區域頻繁的都市更新與大型開發，民生社區生活圈始終保持著難得的寧靜。

1小時前

五星飯店改建大戰！　「西華璞園」每坪224.7萬超車「國賓皇琚」

西華飯店危老改建案「西華璞園」首批實登出爐，最高單價飆224.7萬元，價碼超過中山北路二段國賓飯店改建案「國賓皇琚」的217.9萬元。信義房屋專家表示，北市近年有許多飯店改建，著眼「蓋成住宅後銷售可能比經營一輩子飯店賺的還多。」

2小時前

夫妻年收100萬　硬著頭皮買房「不敢出國」假日還要兼職！慘況曝

在高房價與經濟壓力的雙重夾擊下，這段經歷猶如現代都市裡的房市縮影，一對夫妻年收約100萬元，認為結了婚就是要買房，靠著家裡贊助的500萬頭期款，買了一間1900萬的房子，開始40年的貸款地獄，夫妻倆本來熱愛旅行，買了房後不僅不敢出遊，連小孩都不敢生，假日還得兼職賺外快。

2小時前

南港內科通勤太硬！「青埔林口族」吐真實心聲：每天3hrs起跳

南港、內科是北部知名科技重鎮，不少上班族每天都在通勤戰場打滾。就有網友好奇發問，「在南港內科上班的人，真的會買在青埔或林口嗎？」他認為就算搭高鐵，門到門加上緩衝也要1小時以上，但近來青埔、林口卻成了房市新寵，懷疑是「房價還不高」的關係，貼文引發熱烈討論。

3小時前

住在國道旁邊「會不會很吵？」　過來人曝另1問題：比吵還有感

買房之前，除了價格，通常也會考慮周遭環境。近日就有網友發文拋問，如果住在國道旁邊，雖然交通會更方便，但生活品質是否會下降呢？會不會被吵醒？貼文曝光後，就有網友點出另個問題。

3小時前

粉紅招牌接手「安平年代感地標」　一口氣簽12年長約

老台南人都知道的「古都大舞廳」位於安平，上半年無預警歇業，根據實登顯示，該舞廳9月迎來大咖新租客，由寶雅以每月52.5萬元承租，租期為12年，已在徵才網站徵才，創下今年安平租金次高紀錄。

3小時前

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

過去高雄人到仁武購屋，常被酸是「勇者」，隨著仁武交通建設日益完善、重大建設到位，房價又相對親民，人口持續攀升，9月人口首度突破10萬大關，其中八卦里人口多到，將被分拆為八卦里與八德里，就有準買家疑惑，「仁武現在該買哪一區？」

3小時前

【硬闖五級颶風】衝進「梅麗莎」颶風核心　氣象偵察機遇亂流猛甩

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

20年屋翻新「報價300萬」他..

史上最複雜都更案再傳新進度　首..

100%同意還拖2年！　內行揭..

新青安買1900萬房！年收近1..

「小沈不是省油的燈」　分析師指..

買墳場旁公寓被笑瘋了　男：後悔..

存400萬想自己買房「男友提1..

新竹男欠繳336萬神隱！爸留的..

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：..

神仙也落難　「守護地方47年」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指..

產權最複雜都更案通過　永和大陳..

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：..

鳴森大苑坐落核心靜巷

五星飯店改建大戰！　「西華璞園..

夫妻年收100萬　硬著頭皮買房..

南港內科通勤太硬！「青埔林口族..

住在國道旁邊「會很吵？」　網曝..

粉紅招牌接手「安平年代感地標」..

「仁武勇者」變先知？　人口破1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366