怕超過社宅資格門檻！　餐飲業老闆曝：員工拒絕加薪

▲一名餐飲業老闆想幫表現優秀員工加薪，卻被婉拒，原因竟是「怕超過社會住宅申請門檻」，示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳筱惠／台中報導

政府推動社會住宅政策原意是協助弱勢族群、青年及新婚家庭減輕居住壓力，不過在實務上卻出現荒謬現象。台中一名餐飲業老闆透露，她原本想幫門市的資深員工從月薪4萬6元調薪2千，沒想到對方婉拒，理由是「加薪後會超過社會住宅申請資格」，導致補貼資格不保。

該名老闆無奈地說：「員工薪水落在4萬6千多，加上年終1個月、加班費就超過5萬多元，若我幫她再加一點點，她就超過門檻，整個資格沒了。」

根據台中市社會住宅申請規定，2024年度家庭年收入所得低於124萬，且家庭每人每月平均所得總額不得超過5萬4152元，由於餐飲業普遍工時長、加班費多，稍微調薪就可能「踩線」，寧願不加薪，以維持租金補貼或社宅資格。

「調高基本工資反而讓員工壓力更大，因為他們不敢多賺，怕超標。」這位老闆指出，政府每年喊調薪、加薪，但總是有種努力工作反而吃虧的剝奪感。」

▲專家則是認為，社會福利政策，不論是社會住宅、還是民間版補貼，只要是可提供6、7成真正需要協助的族群安居，政策面就應持續。（圖／示意圖）

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔也分析：「這正反映出台灣中產階層的結構性焦慮，不只在餐飲業，連不少專業領域的行業都遇到『中堅』人才斷層的問題。」

黃昭閔表示：「社會福利政策，不論是社會住宅、還是民間版補貼，的確有正向效果，政策面上依循大數法則，只要是可提供6、7成真正需要協助的族群安居，政策面就應持續。」

黃昭閔表示：「所有事都不可能百分之百公平，但要建立監督機制，讓資源用在真正需要的人身上。」

他強調，當越來越多年輕人把「不努力」視為生活策略，社會將逐漸失去進步動能，若持續造成排擠貧富效果，這樣的「低薪依賴」現象，將是同等於少子化的長期結構性的國安危機。

