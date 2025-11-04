「熟客孩子都大了」　彰化田中老牌文具店吹熄燈號

▲彰化田中鎮在地經營近20年的「金玉堂文具生活館」近日掛出布條，宣佈將結束營業。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／彰化報導

彰化田中鎮在地經營近20年的「金玉堂文具生活館」近日掛出布條，宣佈將結束營業，老闆也在網上貼出誠心頂讓文，引發地方民眾熱議。不少7、8年級生回憶，從小放學後買筆、買卡片、買開學用品都在這裡，「陪我們長大的店，說再見真的很不捨！」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

店家在公告中寫下感性文字：「這家店，陪著我們走過將近20個年頭。從第一個客人上門，到熟客的孩子都長大了，這裡不只是店，更是一段生活與回憶。」由於近年人手不足，經營團隊雖萬般不捨，仍決定釋出經營良好的老字號店面，希望有緣人能延續。

▲該店老闆也在網上貼出誠心頂讓文，引發地方民眾熱議。（圖／翻攝自臉書《田中人》）

經查，金玉堂在彰化縣市中計7間分店，此次田中店店址位於彰化縣田中鎮新生街上，店面約80坪，空間寬敞明亮，頂讓內容包含設備、裝潢、現有存貨、店名與客源。

對此，住商不動產中區協理賴萬表示：「該案建物未有謄本資料，但以土地謄本推估，店面面積約百坪，以當地店面行情每坪月租約500~800元估算，租金約5~8萬元。

賴萬說：「該點臨馬路、面寬大，是田中鬧區少見的大型文具店，租金條件仍有討論空間。但近年電子商務平台崛起，傳統零售業首當其衝，尤其以學生族群為主要客源的文具行或書店，在人口逐漸外移的中南部鄉鎮更顯艱辛。」

「文具屬低毛利產品，若沒有穩定消費群支撐，加上店租屬當地高價位，營運壓力相對沉重。」賴萬坦言，在景氣下滑與租金成本雙重壓力下，不少老字號文具行紛紛選擇退場。

實際詢問地方居民表示，「金玉堂」幾乎是田中鎮孩子共同的童年記憶，如今將熄燈頂讓，讓許多人相當感慨。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」