台積電1.4奈米新廠低調動工　中科房市交易還在「放牛班」

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電中科1.4奈米先進製程新廠低調動工，資料照。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳筱惠／台中報導

台積電中科1.4奈米先進製程新廠低調動工！投資規模高達新台幣1.5兆元，預計2027年底前完成風險性試產，2028年下半年實現量產，營業額可望超過5000億元。信義房屋專家認為，近期房市小回溫，但廠區動工效應要明年才能浮現。

隨著台積電中科1.4奈米先進製程新廠低調動工，周邊房市是否能再掀波瀾，影響整個「科技黃金走廊」添強勁動能，搭配上交通建設市政路延伸工程，包括中科生活圈、七期、南屯區、沙鹿區房市備受注目。

根據中部科學園區管理局統計，中科園區就業人數從2015年9月的3萬2594人，增加至2025年9月的6萬0523人，10年間淨增超過2萬7000人，成長幅度達85.7%。

▲▼ 中科,中科管理局,地主,徵收,台積電,二期, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中科生活圈房價修正幅度約1~2成，但整體房市沒有跳樓大拍賣，自住客開始出手。（圖／記者陳筱惠攝）

中科新廠預計2028年下半年量產，屆時將創造至少4千人工作機會，龐大的產業就業與居住需求，讓科技廊道住宅市場長期穩定成長。

信義房屋中科東大店陳泱儒認為：「其實第4季買氣小回溫，不少購屋族經歷過1年觀察，中科生活圈修正幅度約1~2成，整體房市沒有跳樓大拍賣，開始出手，仍是2~3房產品當道，預算1500萬元為一個分界線。」

對於1.4奈米先進製程新廠動工是否帶起一波房市效應，陳泱儒說：「顯著效果目前未見，畢竟過去該議題已經帶動一波漲幅，就像捷運議題一樣，興建前會有一波漲勢，後續則是要到完工才更顯著，預估明年才會帶動進駐人馬。」

從實際數據觀察，中科生活圈主要中古屋交易在2025年明顯降溫，在地房仲私下透露：「以往5年來，以中科與其他區域比較，都是中科先衝買盤穩定，但今年比較特別，反而是中科生活圈交易減少，從房市資優班落到放牛班。」

▲▼ 中科鳥瞰，國安國宅,中科房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台積電工廠動工還是具有指標意義，顯著效果目前未見 ，專家認為明年度才比較明確。（圖／記者陳筱惠攝）

