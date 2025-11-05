寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指1訊號嗅端倪





▲近期展露企圖心的寶佳機構，採15法人、自然人名義，以迅雷不及掩耳之姿入主中華工程（2515）股票。（圖／資料照）

記者陳筱惠／綜合報導

近期展露企圖心的寶佳機構，以15法人、自然人名義，迅雷不及掩耳買進中華工程（2515）股票，合計持股已超過10%。業內人士分析，從寶佳機構76間子弟兵，2025年獵地僅個位數來看，已知檯面上獵地，北中南合計僅4塊，總價不到60億元。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《公開資訊觀測站》最新公告，寶佳機構旗下上市公司華建（2530）依《證券交易法》申報取得中華工程股份，合計持股已超過10%。並宣告取得股票的目的是為併購，引起市場譁然。

不過，回推以往被視為「獵地王」的寶佳機構，2025年購地訊息卻寥寥無幾，熟識該公司運作的人士透露：「寶佳直到明年底，都看壞房市買氣，目前市面上推出的個案，大多是3、4年前取得的土地，所以（獲利）空間都抓住了，就算低於行情賣，平均下來還是有獲利。」

更傳出寶佳機構下令半年內集團各公司不再購地，實際觀察，自年初起，「獵地王」就悄然停止動作，北台灣部分，寶佳機構於8月桃園市區段徵收標售狀以29.6億元拿下2653坪中運土地，之後就沒傳出新的獵地訊息。

中台灣部分，檯面上可知，僅有為3月寶佳機構子弟兵以土地單價每坪130萬元、換算總價不低於13億元取得北屯區「思夢樂」。再來就是櫻花建設以6.42億元，取得台中市南屯區永新段11地號土地，總面積達1071.24坪，每坪成交價約60萬元。

南台灣部分，則是1月時高雄三民區皓東路、秋元街的1385.75坪土地，以林姓自然人名義入手，該地為住4用地，成交價10億1852.8萬元，換算每坪地價73.5萬元，符合區域行情。

2025年北中南檯面上、已揭露的寶佳機構（含自然人）獵地訊息僅4塊，總價不過59億元。

▲回推以往獵地王的寶佳機構，子公司、孫公司眾多，北中南佈局76品牌，2025年購地訊息卻寥寥無幾。（圖／資料照）

知情人士透露：「70幾隻牌今年購地的僅個位數，而不購地主因是『土建融』，土建融成數低，機構有要求個品牌現在『自有資金要高』，拉低風險係數，保留現金。」

另一名代銷業者則透露：「降低單、總價的策略，對2025年市場銷售節奏非常關鍵。寶佳過去強攻高周轉，如今轉向謹慎，反倒讓同業更警覺，如果連資金雄厚的寶佳都選擇按兵不動，那麼市場確實沒有過度追價的理由。」

市場另一派解讀，寶佳機構一方面是對房市政策與買氣前景抱持保守態度，另一方面併購的動作頻頻，則透露出集團想從營建本業擴大版圖，兩者之間是否是有保留資金全力進攻，市場正拭目以待。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」