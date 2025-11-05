寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪

▲寶佳資產團隊近年積極透過價值投資佈局上市公司版圖，鎖定中華工程（2515）。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

寶佳資產團隊近年積極透過價值投資佈局上市公司版圖，鎖定中華工程（2515），一舉成為大股東。寶佳機構副董事長林家宏表示，股東行動主義並非「介入鬥爭」，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利，這比喊口號、發宣言更實在！」

林家宏表示，企業的永續競爭力，不來自口號，而是回到最實際的：盈利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬。

他指出，企業經營者的責任不是「節省成本壓低薪資」，而是透過正確的投資、策略佈局與經營效率，讓公司能夠有足夠的能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值，「只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何『講情懷、講忠誠』的口號都只是空話。」

「我不要員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由。」林家宏強調，只有當企業本身健康、制度透明、績效可被衡量，員工薪酬才有可能持續提升。真正的經營者不是要求別人奉獻，而是先讓組織能給得起。

他認為，公司要能長期站穩、競爭力必須回到專業決策與制度治理，而不是人治。因此，提高組織效率、提升治理透明度、提升員工薪資，不是對員工的施捨，而是讓公司更強的必要條件。

林家宏說：「幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，是成果。」