美國1.5億豪宅免費送！　條件曝光：限時180天「整棟搬走」

記者詹雅婷／綜合報導

免費送你一棟價值500萬美元（約新台幣1.5億元）豪宅！這聽起來像是天方夜譚，但美國麻薩諸塞州南塔克特島（Nantucket）確實有屋主願意把這棟格局5房的住房送出，不過想要住進這棟豪宅可沒那麼容易，因為唯一的條件是，未來的屋主必須在180天內把整棟房子從地基上搬走並運送至其他地方。

紐約郵報報導，這項看似離奇的操作其實在南塔克特島是行之有年的慣例，當地早在1600年代就有「搬家」的傳統，起初是考量到當地建築材料稀缺、島上天氣惡劣等因素，但時至今日更多的因素是在於歷史建築物保存。根據南塔克特島法律規定，任何想拆除房屋的屋主必須先公告30天，看看是否有人願意免費接手整棟房屋，將其移走再利用。

根據社群媒體Instagram上的一段影片，島上一棟房屋被吊到一輛卡車上，卡車緩緩沿著道路行駛，造成沿途交通壅塞。

買家「搬家」比蓋新房更划算 屋主還能省錢



雖然房子本身是免費的，但搬家費用可不便宜。南塔克特島房屋搬遷成本落在20萬至50萬美元（約新台幣610萬至1530萬元）之間，最終費用取決於房屋大小、搬運距離以及新地基建置成本。

不過專家表示，對於買家來說，購買並搬遷舊屋，通常比從零開始蓋新屋子來得划算，特別是對於繼承土地、但負擔不起建造成本的年輕人而言，是個獲得房屋的途徑。對於屋主來說也省下了一筆可觀的拆除及垃圾填埋費用。