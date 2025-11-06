【廣編】「複合宜居」聯手「超青安」策略奏效　桃園房市全看這案表演

▲今年下半年桃園最受矚目指標案莫過於大有路上的「安曼莊園」。

圖、文／新潤建設提供

桃園這些年出現不少複合開發建築，例如藝文特區的桃園總圖導入蔦屋書店、星巴克和威秀影城，國泰人壽籌劃的國泰小檜溪大樓訴求商場與商辦共舞，青埔則有住宅主打串連環球購物中心等案例，不過均侷限於垂直整合，少有橫向的環境連動。

值得一提的，今年下半年桃園最受矚目指標案莫過於大有路上的「安曼莊園」，前身為陪伴桃園人走過近四分之一世紀的新光三越大有店，新潤建設以「桃園最強複合宜居計畫」為策劃，聚焦市場關注度與流量。



該案緊鄰虎頭山，坐擁市區稀有的山林廣闊綠意，更進一步向外延伸出桃林鐵馬道、南崁溪河濱公園、忠義公園、大有梯田公園一系列綠帶規劃，傲人的居住綠覆率，綜觀北台灣A級地段只有天母陽明山、信義象山、文山仙跡岩等具備同等環境。



不僅如此，再融合大有國小、大有國中雙明星學區、大有路商圈和榮總桃園分院，加上基地本身與緊鄰在旁的大型商場，加總超過5千坪的空間規模，堆疊起住宅、商辦、連鎖賣場、人文書店、健身俱樂部等多元機能，未來更計劃設置社區巴士，也讓桃園首座兼具綠意、商業、工作、學區、醫療、休閒的複域宜居聚落就此誕生。

