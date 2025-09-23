ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市928十大百億案齊上膛　央行讓「顛倒勇」

扣除商辦案，今年房市928檔期最大住宅案為桃園龜山的「長耀辰」，總銷高達160億元。（圖／甲山林提供）

▲除商辦案，今年房市928檔期最大住宅案為桃園龜山的「長耀辰」，總銷高達160億元。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年房市在風雨飄搖中即將邁入Q4，19日央行理監事會對房市管制按兵不動，即將到來的房市928檔期，不見市況有反轉跡象，仍有不少業者硬著頭皮上場。CTWANT委託591新建案調查928檔期全台十大推案，雖整體案量大幅萎縮，但入榜推案皆站上百億規模，業者盼在冷清的房市中殺出重圍。

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約2,670億元、年減近3成，創有統計以來最大跌幅。十大總銷推案雖各個皆有百億規模，不過第一名卻是興富發的商辦案「國家壹號廣場」，以330億元案量，與其餘住宅案拉出一大段距離。

「國家壹號廣場」位於新北市新莊副都心，該案以豪辦規格打造ESG旗艦企業總部。興富發發言人廖昭雄表示，近年公司推案以商辦為主，興富發及旗下子公司已在全台至少規劃了20棟、總銷逾2,500億元的商辦量體。「國家壹號廣場」預計10月底推出，該案為興富發創辦近45年來總銷規模最大旗艦案。

住宅最大案為總銷160億元的「長耀辰」及135億元的「安曼莊園」，分別占據2、3名。

其中，位於桃園A7的「長耀辰」，從520檔期延至928推案。負責代銷的愛山林副董張境在解釋，延推原因主要卡在建照變更，目前該案路邊廣告都已陸續刊登，預計10月底一定會推出。

而「安曼莊園」則為新潤建設桃園新光三越改建案，近期剛取得建照確認案名，預計9月下旬到10月初推出。

甲山林自建案新北三重「市政帝景」於928檔期推出，與「市政帝寶」接待中心共用，目前已有樣品屋可以參觀。（圖／甲山林提供）

▲甲山林自建案新北三重「市政帝景」於928檔期推出，與「市政帝寶」接待中心共用，目前已有樣品屋可以參觀。

調查也發現，前十大推案有一半都落在新北市，包括泰山區「百達莊園」、新店區「華固譽誠」、三重區「甲山林市政帝景」、板橋區「遠揚之森A+」。桃園與新北算是受房市影響最小、幾乎與去年推案量持平的縣市。

「遠揚之森A+」坐落於板橋遠東通訊園區，負責代銷的新聯陽特助洪承表示，「遠揚之森」共規劃3棟建築，其中1棟已成屋完售，另2棟預售案量各有100億元規模，其中1棟在本次928檔期先推出，原案名為「遠揚之森2期」，目前正式案名更為「遠揚之森A+」。

相較他案大多一延再延，「華固譽誠」則是比預期推案時間2026年Q4，足足提早了1年開案。華固知情人士透露，主要是配合合建地主譽誠興業希望盡早獲利了結，因此改在今年底前一鼓作氣推出，預計11月會公開，現已在蒐集客戶名單。

由於「華固譽誠」為華固首度揮軍新店央北的指標案，目前央北已有多個成屋案每坪成交叩關百萬，市場人士推估，以華固的品牌力開出三字頭不成問題。對此，知情人士回應，價格太高把人嚇跑也煩惱，要琢磨怎麼開在刀口上，請大家再等待一下，「價格還在老闆的心中！」

華固首度插旗新店央北重劃區推出「華固譽誠」，目前接待中心還在搭建中，現在已在蒐集客戶名單，預計11月公開。（圖／林榮芳攝）

▲華固首度插旗新店央北重劃區推出「華固譽誠」，目前接待中心還在搭建中，現在已在蒐集客戶名單，預計11月公開。

而台中北屯區的「遠雄樂元」，以及台南市安南區的「悦讀耶魯」則是唯二進榜的中南部代表。「悦讀耶魯」實際上是興富發集團潤隆建設子公司金駿營造的推案，預計9月28日公開；「遠雄樂元」則預計在10月10日開案。

591新建案總編輯李忠哲表示，中南部市場前幾年受惠多頭行情，區域房價短期內大幅飆升，買方壓力遽增，再加上當前去化停滯，建商不願一次釋出過多供給，以避免銷售壓力集中，因此今年難見百億大案遍地開花的盛況。

此次調查，也被591稱為最難捉摸的房市檔期。李忠哲解釋，相較於過往許多個案早早就宣布公開，營造旺季氣勢，今年反應平淡不少，業者擔心推案後銷況不佳，只好且戰且走，導致個案進場時間難以掌握，增加了調查難度。

李忠哲也指出，今年前十大推案皆有百億規模，乍看之下案量表現亮眼，實則是房價墊高，推升個案總銷金額所致。若從整體總銷、個案數及戶數等供給量觀察，較去年仍明顯走跌，反映市況保守。此外，目前建商推案呈現兩極化，銀彈充足的大型建商，考量股東及營運，依然維持一定量體搶佔市場；反之，中小型建商則多選擇延後推案，使得整體供給量持續縮水。

房市利空出盡？　專家4點打臉：探底危機還沒過

近期「房貸水龍頭」打開，不少人在問房市已經落底了？是否可進場買房了，對此，專家認為，政府打炒房措施目前雖有轉向跡象，但「房價偏高」、「不動產放款集中度偏高」、「房市賣壓重」與「屋主心態可能急升」等4大不利因素環繞，房市探底危機還沒過。

1小時前

高房價、少子化　金融海嘯後住宅移轉縮水10坪

2009年金融海嘯至今，房市經歷兩波大多頭，房價大漲，也使得小宅化趨勢越趨明顯。信義房屋專家表示，小宅化興起有許多背景原因，包括人口結構改變、年輕人購屋偏好改變、房價上漲，中南部開發商複製也北部經驗，越蓋越小。

2小時前

仰德建設1.3億買下　新興區「最貴停車場」將改建住宅

市區停車一位難求，新興區「Time」停車場出現1.3億元成交價，為今年該區成交的「最貴停車場」。實地勘察，該場目前已歇業，並圍起鐵皮圍籬。據查，買方為仰德建設。信義房屋專家分析，區域地價約落在每坪100~120萬元。

3小時前

北新路30年大咖租客將撤　千萬年租金曝光

新店精華區北新路二段、七張捷運站旁的「兆豐銀行北新分行」開業長達31年，幾乎這該棟大樓一落成就進駐了。然而，該行即將撤出，租金行情曝光，房東以每月100萬元、每年1200萬元開價招租，成為新店第二高價的待租店面。

5小時前

「掃地機器人」缺席　3大屯區土地交易年減7成

繼多家大咖建商都在2025年宣佈無購地計劃後，台中市3大屯區土地交易也隨之銳減，西屯區受惠土地開發飽和因素，年減最少減幅4成。最慘的則是以重劃區土地交易為大宗的北屯區，年減85%。

6小時前

隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得自己修

隋棠入住大直豪宅3年，先是被鄰居指控發出噪音，如今又爆出欠11萬多元管理費。隋棠反擊，家人飽受漏水之苦，管委會卻疏於盡責，只好自掏腰包修繕，並以合乎法律的規定來抵銷管理費，更霸氣捐出100萬給弱勢團體。到底頂樓漏水是誰該負責修繕，林智群律師曝兩個狀況例外，屋主得自己出錢修。

6小時前

楠梓漢笑了　新成屋驚見3字頭「房價回到2年前」

台積電設廠題材不斷發酵，讓楠梓成為今年上半年高雄人口成長最多的行政區，不過隨著推案量大增，市場競爭激烈，買氣逐漸回歸剛性自住需求。近期新成屋市場更出現破盤價，低樓層成交價僅3字頭，房價等於回到2年前水準，吸引楠梓漢出手。

8小時前

員林新案單價飆上3字頭　10年內大樓漲幅超過透天

彰化縣員林市近年房市熱度不減，在鐵路高架化、184重劃區開發等重大建設推動下，房價持續走高。專家表示，當地房市從過去單一以透天為主，演變為大樓與透天雙軌並行，5年來透天與大樓房價雙雙出現飆漲，大樓漲幅甚至超過透天。

9小時前

全台「最老空中遊樂園」宣布10月起休園！網嚇壞：千萬不能收

高雄前鎮區中華五福圓環附近的大立百貨13樓屋頂，藏著一座自1984年開園、至今已有40年歷史的空中遊樂園。這座如今已經看起來有些老舊斑駁的遊樂園，靠著每項設施數十元不等的銅板價，至今仍在高雄人心中有著一席之地，是不少老高雄人的童年回憶。昨（22）日業者忽然公告將於10月1日起休園，讓不少高雄民眾擔心「是不是要收掉了？」業者則神秘解釋「迎接新篇章」、「將以不同面貌重新亮相」，為此將從今年10月1日起休園，預計明年2月重新開放。業者同時宣布，即日起到9月30日的最後時間裡，遊客票券享有買1送1優惠。

9小時前

新青安早有無敵星星！　專家點破：首購和換屋族才是真苦主

本刊於8月12日報導「新青安催買限貸令急煞　打炒房1年爆3亂象」專題，指出新青安橫空出世，催出房市買氣，但就在大批民眾上車後，遇上了限貸令，因此造成3大亂象，包括：1.民眾搶貸疲於奔命，缺錢認賠解約；2.申貸需綁商品，銀行趁亂打劫；3.建商資金緊張，陸續爆爛尾樓。

10小時前

【不省人事】早餐店驚見客人「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍

