房市928十大百億案齊上膛　央行讓「顛倒勇」

▲除商辦案，今年房市928檔期最大住宅案為桃園龜山的「長耀辰」，總銷高達160億元。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今年房市在風雨飄搖中即將邁入Q4，19日央行理監事會對房市管制按兵不動，即將到來的房市928檔期，不見市況有反轉跡象，仍有不少業者硬著頭皮上場。CTWANT委託591新建案調查928檔期全台十大推案，雖整體案量大幅萎縮，但入榜推案皆站上百億規模，業者盼在冷清的房市中殺出重圍。

根據591新建案統計，今年928檔期六都及新竹，總銷金額約7,106.5億元，較去年量縮約2,670億元、年減近3成，創有統計以來最大跌幅。十大總銷推案雖各個皆有百億規模，不過第一名卻是興富發的商辦案「國家壹號廣場」，以330億元案量，與其餘住宅案拉出一大段距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「國家壹號廣場」位於新北市新莊副都心，該案以豪辦規格打造ESG旗艦企業總部。興富發發言人廖昭雄表示，近年公司推案以商辦為主，興富發及旗下子公司已在全台至少規劃了20棟、總銷逾2,500億元的商辦量體。「國家壹號廣場」預計10月底推出，該案為興富發創辦近45年來總銷規模最大旗艦案。

住宅最大案為總銷160億元的「長耀辰」及135億元的「安曼莊園」，分別占據2、3名。

其中，位於桃園A7的「長耀辰」，從520檔期延至928推案。負責代銷的愛山林副董張境在解釋，延推原因主要卡在建照變更，目前該案路邊廣告都已陸續刊登，預計10月底一定會推出。

而「安曼莊園」則為新潤建設桃園新光三越改建案，近期剛取得建照確認案名，預計9月下旬到10月初推出。

▲甲山林自建案新北三重「市政帝景」於928檔期推出，與「市政帝寶」接待中心共用，目前已有樣品屋可以參觀。

調查也發現，前十大推案有一半都落在新北市，包括泰山區「百達莊園」、新店區「華固譽誠」、三重區「甲山林市政帝景」、板橋區「遠揚之森A+」。桃園與新北算是受房市影響最小、幾乎與去年推案量持平的縣市。

「遠揚之森A+」坐落於板橋遠東通訊園區，負責代銷的新聯陽特助洪承表示，「遠揚之森」共規劃3棟建築，其中1棟已成屋完售，另2棟預售案量各有100億元規模，其中1棟在本次928檔期先推出，原案名為「遠揚之森2期」，目前正式案名更為「遠揚之森A+」。

相較他案大多一延再延，「華固譽誠」則是比預期推案時間2026年Q4，足足提早了1年開案。華固知情人士透露，主要是配合合建地主譽誠興業希望盡早獲利了結，因此改在今年底前一鼓作氣推出，預計11月會公開，現已在蒐集客戶名單。

由於「華固譽誠」為華固首度揮軍新店央北的指標案，目前央北已有多個成屋案每坪成交叩關百萬，市場人士推估，以華固的品牌力開出三字頭不成問題。對此，知情人士回應，價格太高把人嚇跑也煩惱，要琢磨怎麼開在刀口上，請大家再等待一下，「價格還在老闆的心中！」

▲華固首度插旗新店央北重劃區推出「華固譽誠」，目前接待中心還在搭建中，現在已在蒐集客戶名單，預計11月公開。

而台中北屯區的「遠雄樂元」，以及台南市安南區的「悦讀耶魯」則是唯二進榜的中南部代表。「悦讀耶魯」實際上是興富發集團潤隆建設子公司金駿營造的推案，預計9月28日公開；「遠雄樂元」則預計在10月10日開案。

591新建案總編輯李忠哲表示，中南部市場前幾年受惠多頭行情，區域房價短期內大幅飆升，買方壓力遽增，再加上當前去化停滯，建商不願一次釋出過多供給，以避免銷售壓力集中，因此今年難見百億大案遍地開花的盛況。

此次調查，也被591稱為最難捉摸的房市檔期。李忠哲解釋，相較於過往許多個案早早就宣布公開，營造旺季氣勢，今年反應平淡不少，業者擔心推案後銷況不佳，只好且戰且走，導致個案進場時間難以掌握，增加了調查難度。

李忠哲也指出，今年前十大推案皆有百億規模，乍看之下案量表現亮眼，實則是房價墊高，推升個案總銷金額所致。若從整體總銷、個案數及戶數等供給量觀察，較去年仍明顯走跌，反映市況保守。此外，目前建商推案呈現兩極化，銀彈充足的大型建商，考量股東及營運，依然維持一定量體搶佔市場；反之，中小型建商則多選擇延後推案，使得整體供給量持續縮水。

延伸閱讀

▸ 寒市衝一波2／代銷龍頭海悦928推案量倒掛 業者4走向因應急凍買氣

▸ 緊握不放1／孫其君夜巡東張西望 牽手阿姨獲得滿滿正能量

▸ 原始連結