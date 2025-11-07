20~35歲年輕人購屋比例大增　竹縣占比4成最高

▲近1年即便房市不佳，但20~35歲年輕人購屋比例大幅增加。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

近1年即便房市不佳，但20~35歲年輕人購屋比例大幅增加，七大都會區較5年前增加3.5~5.8%，其中以新竹縣占比最高達4成，比例最低的則為台北市24%。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團根據聯徵中心住宅貸款統計資訊，比較2020年與最近1年七大都會區20~35歲青年購屋占比變化，在政府政策支持首購下，近1年七大都會區青年族群購屋占比全數增加，較2020年增加3.5~5.8%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍：「青年購屋占比增長並非房市景氣復甦的結果，而是近1年房市政策轉向的市場反應，在房貸緊縮、信用管制抑制投資，而新青安政策優先支持首購、無房族，推升青年族群近1年房市中成為關鍵買方。」

觀察各縣市，新竹縣5年間青年購屋總價由948萬元上漲至1590萬元，漲幅達67.7%，居七大都會區之冠。而近1年青年購屋占比達40.2%，也是青年購屋占比唯一站上4成的都會區，與2020年的34.4%相比，增加5.8%，青年購屋占比增長最為明顯。

陳金萍表示：「新竹縣市在新竹科學園區產業群聚效應下，購屋族群多擁有科技產業高所得的背景，加上青年普遍有家人資金協助，具備較高購屋能力，即便房價漲高，仍吸引大量青年積極進場。」



▲七大都會區青年購屋占比變化。（圖／永慶提供）

另一個青年族群購屋需求表現強勁的都會區是台中市，5年之間青年購屋占比增加5.6%，僅次於新竹縣。陳金萍指出：「台中市近年房價受惠於重劃區與科學園區題材帶動而上漲，大量住宅供給與科技產業所帶來的大量就業機會也吸引青年族群移入。」

至於台北市，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「長期以來，台北市本就不是一個首購市場，以換屋族群為主，年齡層大多在40歲以上，而雙北地區年輕首購族大多傾向購入屋齡較新的物件，因此選擇新北市，較少部分購屋族會買北市公寓。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」