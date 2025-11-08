心動高大特區！他看中永久棟距1建案　一票卻搖頭：不建議

▲楠梓、左營等台積宅再度受矚目。（圖／記者張雅雲攝）

生活中心／綜合報導

高雄楠梓高大特區近期房市熱絡，不少人看好台積電進駐與交通建設利多。就有網友說自己在高大特區看房，喜歡環境單純、綠地多的氛圍，還鎖定在學校對面、主打有永久棟距的某建案。畢竟房價漲不停，他有種「再不買就買不到理想格局」的焦慮。不過，多數留言卻勸他再觀望，「現在真不建議買預售屋」。

原PO日前在Threads表示，自己在台積電上班，但不想住在廠區旁邊，希望生活環境安靜又舒適，看上高大特區的機能與開闊感，「查了一下資訊不多，不確定規劃怎麼樣，加上房價一直漲，有種再不下手就買不到理想格局的感覺。」

他說自己有在關注某個建案，主打在學校對面，還有永久棟距，但查了一下發現資訊不多，不確定實際規劃是怎麼樣，「預算是兩房＋車位，有沒有脆友有去現場看過？或對這案有了解的？想聽聽大家怎麼看這一區。」

不少網友分享看法，「高大特區環境很好，但現在開價都五字頭而且預售，建議你直接買成屋或輕屋齡中古屋比較好」、「最近房市偏買方市場，慢慢看就好。」也有人直言，「真心不要買到超高價的預售屋，有建案的高點已經很多人套住了」，「高大有不少輕屋齡中古屋或完工新成屋，都是不錯的選擇。」

留言區甚至出現品牌評價討論，「茂德這幾年案子口碑不太好，施工品質普通，售後也沒特別優，不推」、「這個時間點，真的不建議買預售屋，還有不建議買茂德建設」、「可以看看鼎宇或永信的案子，評價相對穩定。」不少人也補充觀察重點，「高大那邊有部分區域淹過水」、「海線要慎選地段」、「未來有台17與藍田國小開通，可以持續關注。」