住一晚3000！台北旅館驚見「浴缸長香菇」　 知名DJ酸：廢到笑

▲台北旅館驚見評論「浴缸旁長香菇」，引起網友熱議。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

知名電子音樂製作人DJ FTK日前因為演出活動需要在台北住宿一晚，卻在找旅館時意外發現驚人評論，有旅客表示旅館房間「浴缸旁長出香菇」，而這樣的房型一晚竟要價近3000元，讓他直呼「廢到笑出來」。貼文曝光後瞬間引發網友熱議。

DJ FTK日前在Threads發文表示，自己10月31日晚間在台北演出，為了方便隔天參加金音獎頒獎典禮，於是臨時決定在台北留宿一晚。FTK透露，他用Google地圖搜尋旅館時，發現許多飯店雖然價格不低，但評價卻幾乎都很差，其中還有旅客評論「看到浴缸旁邊長香菇」，這樣的房型一晚竟要價近3000元。

▲「香菇房」一晚要價3000元，環境還很差，讓FTK覺得又氣又好笑。（圖／翻攝自Threads）

FTK指出，他看了很多間，最多的共同的評論就是，很髒、很吵、下次不會再來了，讓他傻眼直言「真是廢到笑出來」。FTK還在留言區補充，只要以「潮濕、霉味」為關鍵字搜尋，就能找到不少類似案例。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「台北旅館真的沒有要進步的意思」、「到底在貴什麼意思」、「還兼生態之旅，國旅真是棒啊」、「哪一家啊好扯，住便宜的商務旅館也沒看過」、「好險你有看了評論，笑死」、「菇笑不得」。

