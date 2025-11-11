台灣首位女建築師故居1.9億賣建商　在地不捨遭拆

▲王秀蓮（1929-2023）是台灣首位女建築師，位於台南東門路自宅1969年興建，近期整棟透天開始拆除。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

王秀蓮（1929-2023）是台灣首位女建築師，位於台南東門路自宅1969年興建，由她親自操刀設計，展現俐落、溫柔又極具台南性格的空間語彙，近期整棟透天開始拆除，根據實登，該透天以1.9億元售出。信義房屋專家表示，該區地價落在40~60萬元。

根據《國家文化記憶庫》顯示，王秀蓮為台灣首位女建築師，1952年以第一名自成功大學建築系畢業，執業超過半世紀，作品遍佈台南街區，從佳佳西市場旅店、郭綜合醫院、台南女中體育館與音樂館、聖功女中大禮堂等公共建築，到數百件獨棟住宅等，都留存著她對「台南style建築美學」的理解。

▲故居由王秀蓮親自操刀設計，建築以圓拱迴廊、通風動線與光影變化聞名。（圖／翻攝自Google Maps）

她的作品一向不追求昂貴材料，而是運用在地石材、簡潔線條，展現俐落、溫柔又極具台南性格的空間語彙。其中，1棟位於東門路巷內的自宅，興建於1969年，當時她的丈夫林錫山剛當選台南市長，原宅不敷接待使用，2人在該地自地自建，由王秀蓮親自操刀設計，建築以圓拱迴廊、通風動線與光影變化聞名。

而建築界也在9月10日起至2026年1月4日在「文創PLUS台南創意中心」進行「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」的策展，讓民眾更了解王秀蓮的建築作品與人生軌跡。

▲該透天去年4月以1.9億元售出，為地上2樓，屋齡54年。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到近期故居突然開始拆除，在地人都相當不捨。根據實登，該透天去年4月以1.9億元售出，地坪295.37坪、建坪111.55坪，為地上2樓，屋齡54年，有10房4廳4衛，土地分區為住宅區，換算地價為64.3萬元，據查，新買家為春福機構旗下的新春建設。記者致電該公司詢問，目前正進行拆除作業，預計規劃興建住宅大樓，細節未定。

信義房屋台南文化店專案經理王子鈺表示，該基地位於東門路三段巷內，為生活機能成熟生活圈，並鄰近東門路、自由路與仁和路等採買動線，學區則為明星學校復興國小、復興國中學區，區段頗受剛性需求的自住客青睞，且距離未來捷運藍線B9站也不遠，發展潛力佳。

王秀蓮故居小檔案 設計者 王秀蓮（台灣首位女建築師） 興建時間 1969年 地址 東區東門路巷內 特色 具圓拱迴廊，採用在地石材、簡潔線條等 成交時間 2024年4月 成交價 1.9億元 新買家 新春建設 區域地價 單坪40~60萬元

王子鈺指出，近年該區因素地取得不易，地價落在每坪40~60萬元，周邊新案單價約38~42萬元，去化速度穩定。生活圈過去以舊透天為住宅主力產品，地坪約25坪，屋齡多在40年以上，總價帶1000~1200萬元，吸引喜愛透天的購屋族。

由於可開發基地有限，新案基地多須透過整合舊透天取得，開發難度相對提高，外界預估未來新案開價也要站上4字頭。

